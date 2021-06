Coronavirus-Le G7 fera don d'un milliard de doses de vaccin aux pays les plus pauvres

par Kate Holton

CARBIS BAY, Royaume-Uni, 10 juin (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'attend à ce que le Groupe des Sept accepte de faire don d'un milliard de doses de vaccin contre le COVID-19 aux pays les plus pauvres lors de son sommet qui débute vendredi.

Quelques heures seulement après que le président américain Joe Biden a promis de faire un don de 500 millions de doses du vaccin de Pfizer à plus de 90 pays, Boris Johnson a déclaré que la Grande-Bretagne donnerait au moins 100 millions de vaccins excédentaires aux nations les plus pauvres.

Le Premier ministre britannique a déjà demandé aux dirigeants du G7 de s'engager à vacciner le monde entier d'ici à la fin de 2022 et le groupe devrait promettre 1 milliard de doses de vaccin lors de son sommet de trois jours dans la station balnéaire anglaise de Carbis Bay.

Certains groupes de campagne ont condamné ce plan, le qualifiant de goutte d'eau dans l'océan. Oxfam estime que près de 4 milliards de personnes dépendront des vaccins disponibles dans le cadre du dispositif Covax, destiné à promouvoir un accès équitable aux vaccins à travers le monde.

"En raison du succès de la campagne de vaccination au Royaume-Uni, nous sommes maintenant en mesure de partager certaines de nos doses excédentaires avec ceux qui en ont besoin", dira Boris Johnson vendredi, selon les extraits de l'annonce publiés par son bureau.

"Ce faisant, nous ferons un grand pas en avant pour vaincre définitivement cette pandémie."

L'épidémie de coronavirus a tué environ 3,9 millions de personnes et déchiré l'économie mondiale, avec des infections signalées dans plus de 210 pays et territoires depuis que les premiers cas ont été identifiés en Chine en décembre 2019.

(version française Camille Raynaud)