Coronavirus-Le Japon envisage de fournir le vaccin d'AstraZeneca à Taiwan-presse

TOKYO, 28 mai (Reuters) - Le gouvernement japonais envisage de fournir à Taïwan une partie de l'approvisionnement national en vaccins contre le COVID-19 obtenus auprès d'AstraZeneca , a rapporté vendredi le journal japonais Sankei, citant des sources gouvernementales.

Le Japon a approuvé le vaccin développé par AstraZeneca la semaine dernière et a passé un contrat pour acheter 120 millions de doses. Mais il n'est pas prévu dans l'immédiat d'utiliser les vaccins dans le pays, en raison des inquiétudes persistantes concernant le risque de formation de caillots sanguins rares.

Le partenaire local d'AstraZeneca, Daiichi Sankyo, a commencé à embouteiller le vaccin en mars et le stock est actuellement estimé à environ 30 millions de doses qui expireront en septembre si elles ne sont pas utilisées.

Le Japon a commencé sa campagne d'inoculation à la mi-février, plus tard que la plupart des grandes économies et en utilisant des doses importées du vaccin développé par Pfizer et BioNTech.

Le vaccin développé par Moderna a commencé à être utilisé cette semaine lors de l'ouverture de centres de vaccination de masse. (Chang-Ran Kim et Rocky Swift; version française Camille Raynaud)