Coronavirus: Londres accélère l'examen du candidat vaccin d'AstraZeneca

(Reuters) - L'autorité britannique de régulation de la santé a entamé un examen accéléré du candidat vaccin contre le coronavirus élaboré par AstraZeneca, a annoncé dimanche le groupe pharmaceutique britannique.

"Nous confirmons que le MHRA (Agence de régulation des médicaments et des produits de santé) a lancé une procédure d'examen glissant", a dit un porte-parole d'AstraZeneca.

Ce dispositif permet aux autorités de suivre en temps réel les données des essais cliniques des laboratoires et de d'évoquer avec eux le processus d'élaboration et les progrès des essais afin d'accélérer la procédure d'approbation.

Le candidat-vaccin d'AstraZeneca et de l'Université d'Oxford est l'un des plus avancés avec ceux développés par Pfizer et l'allemand BioNTech.

AstraZeneca a annoncé lundi que son vaccin produisait une réponse immunitaire similaire chez les jeunes adultes et leurs aînés, et les réactions indésirables étaient plus faibles chez les personnes âgées.

(Kanishka Singh à Bangalore; version française Nicolas Delame)