Coronavirus-Pfizer annonce un vaccin efficace à plus de 90%, les Bourses flambent

par Michael Erman et Julie Steenhuysen

9 novembre (Reuters) - Pfizer a annoncé lundi que son vaccin expérimental était efficace à plus de 90% pour prévenir du COVID-19, selon les premières données d'une vaste étude, marquant une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie qui a été immédiatement saluée par une envolée des Bourses mondiales.

Le géant pharmaceutique américain et son partenaire allemand BioNTech sont les premiers à présenter des résultats positifs pour un essai clinique à grande échelle d'un vaccin contre le nouveau coronavirus.

Les deux entreprises ont déclaré qu'elles n'avaient jusqu'à présent constaté aucun problème sérieux de sécurité pour le candidat-vaccin et qu'elles comptaient demander aux États-Unis une autorisation d'utilisation d'urgence dans le courant du mois.

Sur les marchés financiers, les annonces des deux laboratoires faisaient s'envoler les grands indices boursiers: à 12h20 GMT, l'indice européen Stoxx 600 gagnait 4,6%, le CAC 40 à Paris plus de 7%, le Dax à Francfort 5,7%.

De leur côté, les contrats à terme sur les grands indices de Wall Street préfigurent une ouverture en hausse de plus de 3% pour le Standard & Poor's 500, qui devrait inscrire un record dès les premiers échanges.

Le titre BioNTech grimpait de 25% à la Bourse de Francfort et l'action Pfizer était donnée en hausse de plus de 7% à New York.

"UN GRAND JOUR POUR LA SCIENCE"

Si le vaccin de Pfizer et BioNTech est autorisé, le nombre de doses sera limité dans un premier temps. De nombreuses questions subsistent également, notamment sur la durée de protection offerte par le vaccin.

Toutefois, cette annonce laisse espérer que d'autres vaccins en cours de développement contre le nouveau coronavirus puissent s'avérer également efficaces.

"Aujourd'hui est un grand jour pour la science et l'humanité", a déclaré le PDG de Pfizer Albert Bourla dans un communiqué. "Nous franchissons cette étape cruciale de notre programme de développement de vaccins à un moment où le monde en a le plus besoin, avec des taux d'infection qui battent des records, des hôpitaux qui approchent de la surcapacité et des économies qui peinent à rouvrir."

Pfizer prévoit de demander aux États-Unis une autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin pour les personnes âgées de 16 à 85 ans. Pour ce faire, le groupe devra avoir recueilli les données sur la sécurité portant sur deux mois et environ la moitié des 44.000 participants à l'étude.

Le groupe et son partenaire BioNTech ont un contrat de 1,95 milliard de dollars avec le gouvernement américain pour la livraison de 100 millions de doses de vaccins à partir de cette année. Ils ont également conclu des accords d'approvisionnement avec l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon.

Pour gagner du temps, les entreprises ont commencé à fabriquer le vaccin avant de même savoir s'il serait efficace. Elles prévoient désormais de produire jusqu'à 50 millions de doses ou suffisamment de vaccins pour protéger 25 millions de personnes dès cette année.

Pfizer a dit prévoir de produire jusqu'à 1,3 milliard de doses du vaccin en 2021. (Michael Erman et Julie Steenhuysen, avec Michele Gershberg, Blandine Hénault et Marc Angrand pour la version française, édité par Nicolas Delame et Jean-Michel Bélot)