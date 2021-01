Covid-19 : l'Inde va lancer le 16 janvier son immense campagne de vaccination

NEW DELHI (awp/afp) - L'Inde va lancer dans une semaine l'une des plus vastes campagnes de vaccination contre le Covid-19 dans le monde afin de toucher d'ici à juillet 300 millions de personnes, a annoncé samedi le Premier ministre Narendra Modi.

Le vaccin sera gratuit pour toute la population de ce pays de 1,3 milliard d'habitants et le démarrage de cette opération samedi 16 janvier sera "une étape majeure" dans la lutte contre la pandémie, a affirmé M. Modi.

L'Inde est le deuxième pays le plus touché - après les Etats-Unis - par le Covid-19, avec plus de 10 millions de cas détectés, même si le taux de mortalité est l'un des plus faibles du monde.

La première phase vise d'abord environ 30 millions de soignants et autres travailleurs en première ligne - forces de sécurité incluses - avant de s'élargir à 270 millions de personnes de plus de 50 ans ou particulièrement fragiles.

Le gouvernement souhaite ainsi vacciner les 300 premiers millions de personnes d'ici à la fin juillet et a déjà testé l'organisation de grands centres de vaccination à travers le pays.

Plus de 150.000 personnes dans 700 districts ont été formées et la logistique doit suivre, avec 290.000 points de stockage à température contrôlée. Plus de 300 chambres froides dont 70 à des températures négatives, ou encore 45.000 autres congélateurs sont prêts à assurer la chaîne du froid pour acheminer et conserver les doses.

Le gouvernement indien a autorisé l'utilisation de deux vaccins : celui d'AstraZeneca et de l'Université d'Oxford et celui conçu par l'Indien Bharat Biotech.

Le plus grand fabriquant de vaccins du monde, Serum Institute of India (SII), a assuré avoir déjà produit environ 50 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca et compte accélérer sa production pour aller jusqu'à 100 millions de doses par mois d'ici à mars.

Mais pour l'instant, le gouvernement de New Delhi n'a pas encore bouclé son accord d'achat avec SII, en raison d'un différend sur le prix, selon des médias.

Ces dernières semaines, le nombre des nouveaux cas détectés chaque jour a fortement baissé en Inde.

Cependant, le pays comptabilise 90 personnes testées positives au variant anglais du virus, beaucoup plus contagieux, selon le ministère indien de la Santé.

Les vols depuis le Royaume-Uni vers l'Inde n'ont repris que vendredi après 16 jours d'interruption en raison de cette nouvelle souche.

La région de New Delhi oblige les personnes arrivant du Royaume-Uni à s'isoler pendant 14 jours, même en cas de test négatif.

Les autorités tentent toujours de repérer des milliers de passagers qui sont arrivés de Grande-Bretagne avant que la suspension des vols n'intervienne.

