Covid-19 : l'Ukraine effectue ses premières vaccinations après plusieurs reports

Kiev (awp/afp) - Après bien des retards et des critiques à l'adresse du gouvernement, l'Ukraine a entamé mercredi la vaccination de sa population contre le Covid-19 mais les doses restent encore peu nombreuses pour une nation de près de 40 millions d'habitants.

"Nous avons vacciné le premier médecin", a annoncé le gouverneur de Tcherkassy (centre) Oleksandre Skitchko, dont la région a été la première à lancer la campagne d'immunisation dans ce pays figurant parmi les plus pauvres et les plus peuplés d'Europe.

Les autorités ukrainiennes ont été très critiquées par l'opposition pour n'avoir pas réussi à obtenir des vaccins plus tôt, alors que l'Ukraine a enregistré à ce jour environ 1,3 million de cas de Covid-19 et plus de 25.000 morts.

Le gouvernement est finalement parvenu à se faire livrer mardi 500.000 doses du vaccin AstraZeneca produit par le Serum Institute of India et commercialisé sous le nom de Covishield, le ministre de la Santé s'étant rendu en Inde pour négocier l'importation de ce lot.

A l'origine, le gouvernement était censé commencer sa campagne de vaccination mi-février avec le produit de Pfizer/BioNTech fourni dans le cadre du programme onusien Covax. Mais ce vaccin n'a toujours pas été fourni.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis ces problèmes d'approvisionnement sur le compte de la concurrence des pays riches, qui ont monopolisés les commandes, et appelé à l'aide son allié, l'Union européenne.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré en février avoir demandé aux Etats membres de "donner une partie de leurs doses à l'Ukraine", mais le bloc européen est lui-même confronté à des difficultés d'approvisionnement.

Kiev a en outre interdit l'usage de vaccins russes, y voyant une arme géopolitique de la Russie, qui a annexé la Crimée ukrainienne en 2014 et soutient une rébellion armée prorusse dans l'est de l'Ukraine.

"La pandémie de Covid-19 est un test global de la solidarité", a relevé lundi soir le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba au cours d'une conférence de presse avec son homologue lituanien Gabrielius Landsbergis.

Ce dernier, en visite à Kiev, a assuré que la Lituanie pourrait donner à l'Ukraine un surplus de ses vaccins, une fois ses propres besoins couverts, sans cependant donner de date.

A ce jour, l'Ukraine dit tabler sur environ 27 millions de doses de vaccin.

Le gouvernement prévoit une vaccination de la population en cinq étapes. La première sera réalisée avec des équipes mobiles et doit concerner près de 380.000 personnes prioritaires, notamment les soignants traitant les malades du Covid-19.

Lundi soir, Le président Zelensky a en outre appelé les autorités à "bien informer les gens sur la bonne qualité du vaccin", l'Ukraine ayant connu ces dernières années un essor dans sa population du nombre des détracteurs des vaccins.

