Face à une hausse de cas de Covid-19, l'Ethiopie démarre les vaccinations

ADDIS ABEBA (awp/afp) - L'Ethiopie a débuté samedi sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avec l'administration de doses AstraZeneca produites en Inde, sur fond de progression "alarmante" de cas dans le pays.

Le deuxième Etat le plus peuplé d'Afrique (environ 110 millions d'habitants) a reçu la semaine dernière 2,2 millions de doses fabriquées par le Serum Institute indien, dans le cadre de l'initiative Covax qui vise à faciliter l'accès des pays pauvres aux vaccins.

L'Ethiopie entend vacciner 20% de sa population d'ici la fin de l'année, en commençant par les personnels de santé.

L'hôpital général Eka Kotebe, à Addis Abeba, la capitale, a été parmi les premiers établissements à délivrer des doses samedi.

"J'attendais ce moment, parce que je crois qu'il va nous aider à nous protéger dans une certaine mesure", a déclaré sur place à l'AFP Marta Tadesse, une infirmière de l'hôpital.

Des événements liés au lancement de la campagne vaccinale ont été organisés dans six régions, dont le Tigré, où le gouvernement a lancé en novembre une opération militaire, a indiqué Fana BC, un média lié au pouvoir.

Jusqu'ici, l'Ethiopie a enregistré 172,571 cas d'infections au Covid-19, soit le plus grand nombre en Afrique de l'Est et le cinquième à l'échelle du continent. Le pays a recensé 2.510 décès.

Au cours du dernier mois, les cas et les décès ont tous deux augmenté de 11% par semaine en moyenne, selon Africa CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine.

"Le virus s'est récemment diffusé de manière inquiétante. Cela atteint un stade alarmant", a déclaré samedi Dereje Duguma, un responsable du ministère de la Santé.

"En dépit de cela, la négligence au sein de notre société a également augmenté. Nous reculons en terme de respect des précautions de base", a-t-il ajouté.

Yared Agidew, directeur général de l'hôpital Eka Kotebe, a déclaré samedi à l'AFP que le lancement de la campagne de vaccination lui inspirait "des sentiments mitigés".

"D'un côté, nous sommes contents d'être vaccinés aujourd'hui. De l'autre, les vaccins qui sont disponibles en Ethiopie ne sont pas suffisants pour toute la communauté", a-t-il dit.

"Cela signifie que la pandémie n'est pas encore terminée. Nous allons avoir des patients qui vont venir à l'hôpital pendant encore six mois ou plus", a-t-il ajouté.

Les 15 lits de soins intensifs de l'établissement sont déjà pleins et l'hôpital fait face à un risque de pénurie d'oxygène, a-t-il précisé.

En Afrique de l'Est, le Kenya ainsi que le Rwanda et l'Ouganda ont récemment débuté leur campagne de vaccination.

rcb/dl/md/sba