Face au Covid, la difficulté d'atteindre les villages et communautés excentrées

PARIS (awp/afp) - Dans certains recoins excentrés de la planète ou difficiles d'accès, la campagne de vaccination commence à peine. Parfois, les habitants n'ont toujours pas vu la couleur du précieux sésame qui leur permettrait de tourner la page de la pandémie.

Même si, en moins de cinq mois, un milliard de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées à travers le monde, ils l'ont été en majorité au profit des pays les plus riches.

Dans la montagne japonaise

A trois mois des Jeux Olympiques, à peine 1% de la population japonaise a reçu ses deux doses de vaccin anti-Covid. Très en retard sur les autres pays développés, le Japon a commencé à vacciner en début de semaine seulement, avec prudence et circonspection.

Dans la région montagneuse de Nagano (nord), toujours cernée de pics enneigés, le village de Kitaaiki (700 habitants) a reçu une boîte de doses Pfizer-BioNTech, a priori suffisante pour vacciner les plus de 65 ans.

L'unique médecin, le Dr Kazuhiko Matsuhashi, pique sans relâche au rythme d'une soixantaine de vaccinations chaque jour.

Quand ses patients ne peuvent se déplacer jusqu'à la clinique, il se rend à leur domicile au volant de sa petite camionnette blanche, comme chez Kakino Yamaguchi, qui vit seule malgré ses 93 ans: "Ce médecin s'occupe de moi depuis si longtemps, que je n'ai aucune inquiétude concernant le vaccin. Je lui fais confiance", rit-elle en relevant sa manche sur son bras décharné.

Dans un dispensaire du Soudan

Dans le nord du Soudan, on manque souvent de tout mais les vaccins sont là: malgré son éloignement, le dispensaire de Seer, à une quarantaine de kilomètres de Dongola, a reçu son lot.

Grâce au programme Covax, partenariat public-privé géré par les Nations unies pour venir en aide aux pays les plus démunis, la campagne de vaccination a été lancée au Soudan le mois dernier.

Trois mille doses d'AstraZeneca ont été attribuées à cet Etat du Nord et le personnel a été formé, notamment à surveiller d'éventuelles complications, affirme Mosaab Mohammed, directeur général du ministère de la Santé pour l'Etat du Nord (Northern State).

"Les vaccinations ont commencé sans difficulté à l'hôpital, il n'y a eu aucune complication pour ceux qui l'ont reçu", confirme le Dr Modather Salah Al Haje.

Auprès des paysans autochtones de Colombie

Mais dans la campagne colombienne, la méfiance règne, parfois. Ainsi, à Cauca (sud-ouest de la Colombie), les paysans de la communauté Misak préfèrent s'en remettre aux remèdes traditionnels à base de plantes et aux conseils des responsables religieux.

Pour l'infirmier Anselmo Tunubala, 49 ans, qui sillonne les chemins montagneux de la région à pied et à moto pour proposer l'injection à tous les plus de 70 ans, il est parfois difficile de vaincre la résistance des habitants. Et chaque fois, il prend soin de présenter le produit: "du Sinovac", précise-t-il. Le vaccin chinois.

La campagne de vaccination progresse lentement en Colombie. Seules 4,1 millions de personnes ont reçu une dose unique en deux mois sur les 50 millions d'habitants. Mais le gouvernement espère toujours avoir immunisé 70% des Colombiens avant la fin de l'année.

