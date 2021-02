France-Le vaccin anti-COVID d'AstraZeneca administré à partir de samedi - Castex

PARIS, 4 février (Reuters) - Le vaccin d'AstraZeneca contre le COVID-19 commencera à être administré à partir de samedi en France, a annoncé jeudi Jean Castex.

L'arrivée de ce vaccin, que la Haute Autorité de santé recommande d'administrer en priorité au personnel soignant et aux personnes de 50 à 65 ans, va permettre d'accélérer la campagne de vaccination et d'atteindre l'objectif de 4 millions de personnes ayant reçu au moins une première injection d'ici fin février, a précisé le Premier ministre au cours d'une conférence de presse.

"La première livraison de vaccins AstraZeneca, dès la fin de cette semaine, sera affectée aux établissements de santé pour protéger les professionnels de santé, hospitaliers et de ville, (...) et la vaccination (...) devrait commencer dès ce samedi", a-t-il dit. (Nicolas Delame et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)