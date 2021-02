France-Les livraisons du vaccin anti-COVID d'AstraZeneca commencent

PARIS, 6 février (Reuters) - Le vaccin anti-COVID d'AstraZeneca, le troisième approuvé en France, a commencé ce samedi à être distribué à travers le pays afin d'être administré en premier lieu au personnel soignant de moins de 65 ans, a annoncé le ministère de la Santé.

"273.000 doses seront réparties à partir d’aujourd’hui entre 117 établissements dont 7 Outre-mer. La livraison suivante aura lieu la semaine prochaine (304.800 doses)", déclare le ministère dans un communiqué.

La Haute Autorité de santé a recommandé mardi d'administrer ce vaccin en priorité au personnel soignant et aux personnes de 50 à 64 ans.

Le ministère précise samedi qu'il sera réservé dans un premier temps aux professionnels de la santé.

La date d'ouverture de la vaccination aux personnes de 50 à 64 ans "sera communiquée très prochainement, en fonction des doses disponibles", ajoute-t-il.

Pour ce public, il pourra être administré par les médecins de ville puis par les pharmaciens "dès que les quantités livrées le permettront".

"Il nous paraît normal de vacciner prioritairement les soignants dans la mesure où ils sont présents au moment des pics épidémiques", a déclaré samedi Brigitte Bonan, pharmacienne en chef de l'hôpital Foch, à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.

"On a vu certains hôpitaux qui avait effectivement des pénuries de personnel parce que le personnel était atteint de COVID, donc on essaie de protéger au maximum nos soignants pour qu'ils puissent accueillir les patients, toujours de plus en plus nombreux", a-t-elle ajouté.

L'hôpital, qui est chargé de récupérer l'ensemble des doses destinées aux établissements de santé des Hauts-de-Seine pour les répartir sur le département, a reçu en matinée 570 flacons, ce qui correspond à 5.700 doses, précise-t-elle.

Les Hospices Civils de Lyon, qui ont reçu les flacons durant la nuit, ont pour leur part commencé à vacciner leur personnel soignant dans l'après-midi à l'hôpital Edouard Herriot, selon leur service de presse.

Par rapport aux vaccins de l'alliance Pfizer et BioNTech et de Moderna, celui d'AstraZeneca peut être transporté beaucoup plus facilement. Il peut se conserver à une température comprise entre deux et huit degrés, dans une simple chambre froide, contre -70 degrés pour le vaccin Pfizer, précise Brigitte Bonan.

Plus de deux millions de doses de vaccin anti-COVID ont désormais été administrées en France, dont quasiment 1,84 million de premières injections et 240.000 rappels. (Bertrand Boucey et Caroline Pailliez)