France-Limite d'âge à 55 ans maintenue pour le vaccin d'AstraZeneca

PARIS, 12 mai (Reuters) - La Haute autorité de Santé (HAS) française a annoncé mercredi maintenir la limite d'âge de 55 ans instaurée pour le vaccin contre le COVID-19 d'AstraZeneca , disant s'appuyer sur les dernières données issues des études européennes et du contexte en France.

"La HAS réaffirme que l'utilisation du vaccin Vaxzevria (du laboratoire AstraZeneca) reste indispensable dans le contexte actuel en France pour freiner la dynamique de l'épidémie, limiter le nombre de décès dus à la Covid-19 et prévenir la saturation des services hospitaliers", dit-elle dans un communiqué.

"Toutefois, la survenue, très rare mais grave, de cas de syndrome thrombotique thrombocytopénique (TTS) chez des personnes vaccinées avec Vaxzevria a amené la HAS à recommander le 19 mars 2021 de n'utiliser ce vaccin que chez les personnes âgées de 55 ans et plus", ajoute-t-elle toutefois.

(Nicolas Delame)