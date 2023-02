Hunt déçu que le Royaume-Uni perde la nouvelle usine AstraZeneca au profit de l'Irlande

(Alliance News) - Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré qu'il était déçu que le Royaume-Uni ait "perdu cette fois" pour une nouvelle usine d'AstraZeneca PLC d'un montant de 320 millions de livres sterling après que le groupe pharmaceutique ait choisi la République d'Irlande à faible taux d'imposition.

Le groupe avait voulu construire une usine à proximité de ses sites existants près de Macclesfield, dans le Cheshire, mais le taux d'imposition "décourageant" l'avait incité à opter pour Dublin, aurait déclaré Pascal Soriot, directeur général d'AstraZeneca.

M. Hunt a déclaré qu'il était d'accord avec l'argument "fondamental" de la firme sur les taxes.

S'adressant aux radiodiffuseurs dans une installation scientifique du centre de Londres vendredi, le chancelier a déclaré : "Nous sommes déçus d'avoir perdu cette fois-ci et nous sommes d'accord avec l'argument fondamental qu'ils avancent, à savoir que nous avons besoin que notre fiscalité des entreprises soit plus compétitive et que nous voulons réduire les impôts des entreprises.

"Mais les seules réductions d'impôts que nous n'envisagerons pas sont celles qui sont financées par des emprunts, car elles ne constituent pas une véritable réduction d'impôts. Elles ne font que transmettre la facture aux générations futures."

Le taux d'imposition des sociétés devrait passer de 19 % à 25 % en avril, tandis qu'un régime d'allègement fiscal pour les entreprises devrait prendre fin et que les aides à l'énergie commenceront à disparaître.

AstraZeneca avertit depuis un certain temps le Royaume-Uni de ne pas considérer son secteur des sciences de la vie comme acquis et qu'il perd des investissements au profit de pays plus compétitifs.

Richard Torbett, directeur général de l'Association de l'industrie pharmaceutique britannique, a appelé à une action du gouvernement pour fournir un "terrain de jeu équitable".

Il a déclaré à l'émission Today de la BBC Radio 4 : "Il y a plus d'histoires de perte d'investissements, comme celle que nous avons vue avec AstraZeneca, que d'histoires positives qui arrivent, et nous devons vraiment renverser la situation."

Il poursuit : "Je pense qu'il y a un point fondamental : l'économie ne croît pas assez vite en ce moment pour payer les services publics dont nous avons tous besoin, nous avons donc le choix.

"Nous pouvons soit aller si loin sur la voie du conservatisme fiscal qu'il saperait les industries de croissance potentielles, soit agir de manière responsable tout en essayant de nous assurer que nous sommes compétitifs par rapport aux autres pays qui traversent des défis similaires."

Les préoccupations au sein d'AstraZeneca et de l'industrie au sens large se sont concentrées sur la taxe sur les ventes de médicaments de marque NHS, qui a grimpé en flèche en raison de la hausse de la demande depuis la pandémie.

M. Torbett a déclaré : "L'accord que nous avons avec le NHS est arrivé à un point tel que les entreprises versent maintenant plus d'un quart de leurs revenus, non pas des bénéfices mais des revenus, au gouvernement.

"Cela dépasse largement ce que l'industrie paie partout ailleurs dans le monde et nous devons arriver au point où le Royaume-Uni est capable de rivaliser pour les investissements sur un pied d'égalité, et nous n'y sommes pas encore."

Le remaniement de Whitehall par le Premier ministre Rishi Sunak cette semaine a inclus la création d'un nouveau département gouvernemental axé sur la science, l'innovation et la technologie.

M. Hunt a déclaré que l'industrie britannique des sciences de la vie était "formidablement forte".

"Si vous regardez les sciences de la vie, nous avons des investissements de plusieurs milliards de livres annoncés récemment par BioNTech, par Moderna, par Merck, par d'autres grandes sociétés pharmaceutiques et nous pensons que nous sommes dans une position extrêmement forte avec le plus grand secteur des sciences de la vie en Europe."

Les actions AstraZeneca étaient en hausse de 0,3 % à 11 220,00 pence chacune vendredi matin à Londres.

Par Sophie Wingate, correspondante politique de l'AP

