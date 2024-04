Le président Joe Biden et le sénateur Bernie Sanders ont organisé mercredi une manifestation à la Maison Blanche pour présenter leur lutte contre les prix élevés des médicaments délivrés sur ordonnance et inciter les entreprises à réduire le coût des inhalateurs destinés aux asthmatiques.

M. Biden a déclaré que les médicaments délivrés sur ordonnance par la même société pharmaceutique coûtent au moins deux à trois fois plus cher aux États-Unis que dans les pays développés tels que le Canada, l'Italie et la France. Il n'a pas cité le nom de cette société.

"Les laboratoires pharmaceutiques pratiquent des prix exorbitants, des prix plus élevés que partout ailleurs dans le monde", a-t-il déclaré. M. Biden a ajouté que son administration n'aurait pas pu s'attaquer à l'industrie pharmaceutique sans l'aide de M. Sanders.

M. Biden, un démocrate, a fait de la réduction des coûts des soins de santé un élément clé de sa campagne de réélection pour 2024. M. Sanders, en tant que président de la commission de la santé du Sénat américain, a déjà pris une série de mesures - de l'envoi de lettres à l'organisation d'auditions - visant à faire pression sur l'industrie pharmaceutique pour qu'elle réduise ses coûts.

M. Biden a déclaré qu'il souhaitait négocier des baisses de prix pour 50 médicaments et qu'il voulait limiter à 2 000 dollars par an le coût des médicaments pour les Américains, et pas seulement pour les personnes âgées.

À titre d'exemple, le président a déclaré que l'asthme est la maladie respiratoire la plus courante et qu'elle touche actuellement 27 millions d'Américains, dont 4 millions d'enfants. Il faut moins de 5 dollars pour fabriquer une dose de médicament contre l'asthme ; ce coût n'a pas changé du tout, mais les sociétés pharmaceutiques ont augmenté les prix jusqu'à huit fois leur coût initial.

L'une d'entre elles facture un inhalateur 49 dollars au Royaume-Uni, mais 645 dollars aux Américains pour le même appareil, a déclaré M. Biden, sans citer le nom de l'entreprise.

"Il est temps que les entreprises pharmaceutiques paient des remises lorsqu'elles augmentent leurs prix plus rapidement que l'inflation", a-t-il déclaré.

En janvier, M. Sanders et d'autres législateurs ont critiqué quatre fabricants d'inhalateurs vendus aux États-Unis, à savoir AstraZeneca, Boehringer, Teva Pharmaceuticals et GSK, en raison des prix beaucoup plus élevés pratiqués aux États-Unis que dans d'autres pays.

En mars, trois des quatre entreprises ont décidé de plafonner le prix des inhalateurs à 35 dollars l'unité.

"Malgré tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent, ce n'est pas suffisant. Il reste encore beaucoup, beaucoup à faire", a déclaré M. Sanders à propos de la réduction du coût des médicaments sur ordonnance. "Il s'agit d'un problème que nous devons absolument résoudre.

L'administration Biden a cherché à sévir contre ce qu'elle appelle les brevets faussement revendiqués, dans le but d'accroître la concurrence et de faire baisser le coût des inhalateurs.

Le président a également souligné les efforts fructueux déployés dans le cadre de la loi de 2022 sur la réduction de l'inflation, qui a fixé un plafond de 35 dollars pour l'insuline. Il a également insisté pour que le nombre de médicaments couverts par Medicare que le gouvernement fédéral peut négocier avec les sociétés pharmaceutiques passe de 10 à 50.

Une partie de la loi de 2022 sur la réduction de l'inflation permet à Medicare de négocier les prix des médicaments sur ordonnance qui ont été particulièrement coûteux pour le programme fédéral d'assurance maladie qui couvre des millions d'Américains âgés de 65 ans et plus, ainsi que les personnes handicapées.

M. Sanders est l'un des trois indépendants au Sénat, mais il se range aux côtés des démocrates. (Reportage de Steve Holland, Nandita Bose et Jarrett Renshaw ; Rédaction de Mary Milliken, Michael Perry et Jonathan Oatis)