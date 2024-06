(Alliance News) - AstraZeneca PLC a déclaré lundi avoir obtenu une nouvelle autorisation aux Etats-Unis pour le traitement du cancer Imfinzi, également connu sous le nom de durvalumab, saluant une "nouvelle option importante" pour les patients.

La Food & Drug Administration (FDA) a approuvé un traitement associant Imfinzi et une chimiothérapie pour les personnes souffrant de certaines formes de cancer de l'endomètre, un type de cancer de l'utérus.

Les formes de cancer concernées sont le cancer de l'endomètre avancé avec déficit de réparation et le cancer de l'endomètre récurrent, a indiqué la société pharmaceutique basée à Cambridge.

L'autorisation se fonde sur les résultats d'un essai de phase 3 qui a montré qu'Imfinzi associé à du carboplatine et du paclitaxel, suivi d'Imfinzi en monothérapie, réduisait de 58 % le risque de progression de la maladie ou de décès, par rapport à la chimiothérapie seule.

Le cancer de l'endomètre est le quatrième cancer le plus répandu chez les femmes.

"L'incidence et la mortalité du cancer de l'endomètre devant continuer à augmenter de manière significative au cours des prochaines décennies, il est plus important que jamais de proposer de nouvelles options thérapeutiques aux patientes le plus tôt possible dans leur parcours de soins. Cette autorisation souligne la preuve évidente que le durvalumab associé à une chimiothérapie suivie d'une monothérapie par durvalumab apporte d'importants bénéfices cliniques aux patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre présentant un déficit de réparation des mésappariements", a déclaré Shannon Westin, professeur d'oncologie gynécologique et de médecine de la reproduction au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas, et investigateur principal de l'essai.

Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'offre d'AstraZeneca en matière d'oncologie, a déclaré : "Le traitement du cancer de l'endomètre a connu des avancées limitées au cours des dernières décennies, et il est essentiel de continuer à innover car le fardeau de ce cancer devrait s'alourdir à l'avenir. L'immunothérapie en association avec la chimiothérapie s'impose comme une nouvelle norme de soins dans ce contexte, et l'approbation d'Imfinzi offre une nouvelle option importante pour les patientes atteintes d'une maladie déficiente en matière de réparation des mésappariements".

AstraZeneca a publié dimanche les résultats de l'essai de phase III Echo. Ils ont montré que son médicament Calquence, utilisé en association avec la bendamustine et le rituximab, présentait une amélioration cliniquement significative de la survie sans progression chez les patients atteints d'un lymphome à cellules du manteau non traité.

Les actions d'AstraZeneca étaient en baisse de 0,2 % à 12 488,00 pence chacune lundi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

