L'Imfinzi, le médicament anticancéreux vedette d'AstraZeneca, n'a pas réussi, en tant que traitement de suivi, à améliorer la survie sans maladie dans le cadre d'un essai de phase avancée chez des patients atteints d'un type de cancer du poumon à un stade précoce, a déclaré le groupe mardi.

Imfinzi est un anticorps monoclonal humain qui bloque la capacité d'une tumeur à échapper au système immunitaire et à le freiner, tout en stimulant la réponse immunitaire anticancéreuse de l'organisme, offrant ainsi une alternative à la chimiothérapie.

L'essai, appelé ADJUVANT BR.31 Phase III, visait à évaluer Imfinzi dans le traitement adjuvant de 1 415 patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules à un stade précoce, après ablation complète de la tumeur, avec ou sans chimiothérapie adjuvante.

Un traitement adjuvant est un traitement anticancéreux supplémentaire administré après le traitement primaire afin de réduire le risque de rechute. La survie sans maladie est la durée pendant laquelle une personne vit sans que le cancer ne réapparaisse après le traitement.

"Nous sommes déçus par les résultats d'ADJUVANT BR.31", a déclaré Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la recherche et du développement en oncologie chez AstraZeneca.

Le cancer du poumon est l'une des principales causes de décès par cancer, et le cancer du poumon non à petites cellules est le type de maladie le plus fréquent. Selon le fabricant, la majorité des patients atteints d'une maladie résécable, ou opérable, finissent par développer une récidive malgré l'ablation complète de la tumeur et la chimiothérapie adjuvante.

Ces derniers résultats contrastent avec ceux publiés en avril, lorsque le fabricant anglo-suédois avait déclaré que l'Imfinzi avait contribué, dans un essai distinct, à améliorer la survie des patients aux premiers stades du cancer du poumon à petites cellules, ou de type agressif, et qu'il avait atteint deux objectifs clés de l'essai.

L'étude de phase III ADJUVANT BR.31 est un essai randomisé en double aveugle parrainé par le Groupe canadien d'essais sur le cancer et mené au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Europe et en Asie.

Les ventes d'Imfinzi ont atteint 4,24 milliards de dollars l'année dernière. La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le médicament pour la première fois en 2017 pour traiter un type de cancer de la vessie.

Un an plus tard, il a obtenu l'autorisation d'être utilisé dans le cancer du poumon non à petites cellules à un stade intermédiaire et, en mars 2020, la FDA a approuvé Imfinzi pour cibler le cancer du poumon à petites cellules à un stade extensif.