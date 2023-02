L'UE approuve le Forxiga d'AstraZeneca pour l'insuffisance cardiaque chronique

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a annoncé mardi que l'UE avait approuvé son médicament Forxiga pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique.

L'approbation intervient après que le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments ait recommandé l'approbation en décembre.

La société pharmaceutique basée à Cambridge a déclaré que l'approbation marque le "premier et le seul traitement de l'insuffisance cardiaque avec un bénéfice de mortalité prouvé dans toute la gamme de fraction d'éjection".

L'insuffisance cardiaque touche environ 15 millions de personnes en Europe, a déclaré AstraZeneca, citant une étude de 2008 qui a été approuvée par la Société européenne de médecine de soins intensifs.

Mene Pangalos, vice-président exécutif de l'unité de recherche et de développement bio-pharmaceutique d'AstraZeneca, a déclaré : "Cette indication plus large de Forxiga pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique dans toute la gamme de fraction d'éjection permettra à davantage de patients de bénéficier de ce traitement bien toléré et orienté par les directives. Nous redéfinissons le traitement des maladies cardio-rénales avec la démonstration des avantages de Forxiga pour sauver des vies, soulignant l'engagement d'AstraZeneca à fournir des solutions innovantes qui peuvent aider à répondre aux complexités de l'insuffisance cardiaque dans tout le spectre de la maladie."

Outre le traitement de l'insuffisance cardiaque, Forxiga d'AstraZeneca est également approuvé dans l'UE pour le traitement du diabète de type 2 et des maladies rénales chroniques.

Les actions d'AstraZeneca étaient en hausse de 0,2% à 10 601,20 pence jeudi matin à Londres.

