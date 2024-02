Un juge fédéral a rejeté lundi la plainte déposée par une importante association professionnelle de l'industrie pharmaceutique qui contestait un nouveau programme permettant à Medicare de négocier les prix avec les entreprises pharmaceutiques pour certains médicaments coûteux.

Le juge du district d'Austin (Texas), David Ezra, s'est rangé du côté de l'administration du président Joe Biden en rejetant la plainte déposée par l'association Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) et deux autres groupes qui soutenaient que le programme était inconstitutionnel.

PhRMA n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Cette décision marque une nouvelle victoire pour l'administration dans sa défense du programme de négociation, l'une des initiatives phares de M. Biden et qui fait partie de la loi sur la réduction de l'inflation que le président démocrate a promulguée en 2022.

Le programme vise à économiser 25 milliards de dollars par an d'ici à 2031 en exigeant des fabricants de médicaments qu'ils négocient les prix de certains médicaments coûteux avec les Centers for Medicare and Medicaid Service (CMS), qui supervisent l'assurance-maladie.

Les fabricants de médicaments qui refusent de participer doivent soit payer de lourdes amendes, soit se retirer complètement de Medicare, qui couvre 66 millions d'Américains, pour la plupart âgés de 65 ans et plus, et représente une grande partie des dépenses américaines en médicaments sur ordonnance.

Dans une action en justice intentée en juin, PhRMA, la Global Colon Cancer Association et la National Infusion Center Association (NICA) ont fait valoir que les sanctions étaient contraires aux dispositions du huitième amendement de la Constitution des États-Unis qui protègent contre les amendes excessives.

Elles ont également fait valoir que la loi déléguait de manière inadmissible le pouvoir législatif à l'agence et violait les droits des entreprises à une procédure régulière.

Le procès a été intenté dans l'État d'origine de la NICA, le Texas, et M. Ezra, dans sa décision de 14 pages, a déclaré qu'il ne pouvait aller de l'avant que si les revendications de la NICA étaient fondées.

Mais M. Ezra a déclaré que le tribunal n'était pas compétent pour connaître de ces demandes parce qu'elles relevaient de la loi sur l'assurance-maladie et qu'elles ne pouvaient être entendues par un tribunal qu'à la suite d'un examen administratif effectué par l'agence.

Plusieurs autres actions en justice ont été intentées par de grands fabricants de médicaments et des groupes, notamment Johnson & Johnson, Merck & Co et AstraZeneca. Un juge a récemment entendu les arguments d'AstraZeneca.

En septembre, un autre juge fédéral de l'Ohio a refusé de bloquer la loi dans une affaire portée par la Chambre de commerce des États-Unis, le plus grand groupe de pression commercial du pays. Ces affaires devraient être portées devant les cours d'appel fédérales, voire devant la Cour suprême des États-Unis. (Reportage de Nate Raymond à Boston ; Rédaction de Michael Perry)