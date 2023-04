L'anticorps Covid d'AstraZeneca neutralise les variantes préoccupantes

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a déclaré vendredi que son anticorps expérimental à action prolongée Covid AZD3152 neutralise toutes les variantes connues qui posent problème.

La société pharmaceutique basée à Cambridge a déclaré qu'elle mettrait l'accent sur les nouvelles données entre samedi et mardi au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses à Copenhague, ainsi que sur les données relatives à son médicament contre le virus respiratoire syncytial Beyfortus.

Iskra Reic, vice-présidente exécutive des vaccins et des thérapies immunitaires chez AstraZeneca, a déclaré : "Le Covid-19 reste très préoccupant et a un impact disproportionné sur les personnes immunodéprimées. Nos premières données in vitro concernant notre anticorps à action prolongée de nouvelle génération, l'AZD3152, montrent qu'il peut protéger les immunodéprimés contre toutes les variantes de Covid-19 connues et préoccupantes à ce jour".

