L'autorisation de l'ultomiris d'AstraZeneca recommandée dans l'UE

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a déclaré lundi que le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation de l'ultomiris pour le traitement des patients adultes atteints d'une forme de trouble du spectre de la neuromyélite optique.

L'entreprise pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre, a déclaré que l'approbation recommandée concerne les adultes atteints de la maladie du spectre de la neuromyélite optique qui sont positifs aux anticorps anti-aquaporine-4.

La NMOSD est une maladie auto-immune rare du système nerveux central. Dans cette maladie, des cellules saines sont attaquées par le système immunitaire, ce qui disrupte les messages du cerveau et de la moelle épinière vers le reste du corps, provoquant une faiblesse, une détérioration de la vision ou d'autres symptômes. Les personnes qui sont positives aux anticorps anti-aquaporine-4 souffrent d'une névrite optique sévère accompagnée d'une mauvaise vision.

Marc Dunoyer, directeur général d'Alexion, société d'AstraZeneca spécialisée dans les maladies rares, a déclaré : "L'avis positif rendu aujourd'hui nous permet de faire progresser notre projet de recherche sur les anticorps anti-aquaporine-4 : "L'avis positif rendu aujourd'hui va dans le sens de notre engagement à transformer les résultats pour les patients atteints de maladies neurologiques rares et reflète l'efficacité exceptionnelle de l'inhibition de la protéine C5 dans la réduction du risque de rechutes qui affectent la vie des patients atteints de NMOSD.

" Pour les patients atteints de NMOSD AQP4 Ab+, Ultomiris, le premier et le seul inhibiteur du complément C5 à longue durée d'action, pourrait avoir le potentiel d'éliminer les rechutes, tout en proposant un calendrier de traitement pratique de perfusions toutes les huit semaines. Nous attendons avec impatience la décision de la Commission européenne, car nous nous efforçons de mettre Ultomiris à la disposition des personnes atteintes de NMOSD dans l'Union européenne et dans le monde entier. La C5 est une protéine impliquée dans les processus inflammatoires et de destruction cellulaire.

Les actions d'AstraZeneca étaient en hausse de 0,2 % à 11 252,00 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.