L'indice FTSE 100 augmente avec une perspective positive de 2022

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en hausse mercredi à la mi-journée, le sentiment restant optimiste alors que les investisseurs se tournent vers la fin de l'année après les vacances de Noël.

"L'indice britannique pourrait terminer l'année en territoire positif malgré les pressions générales qui s'exercent sur les marchés boursiers mondiaux, plombés par la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et la menace de récession", a déclaré Victoria Scholar chez interactive investor.

L'indice FTSE 100 était de 72,63 points, soit 1,0 %, à 7 545,64. À trois jours de l'échéance de 2022, l'indice de référence des actions britanniques est en hausse de 0,5 % depuis le début de l'année.

Le FTSE 250 était en hausse de 85,67 points, soit 0,5 %, à 18 915,52 mercredi, et le AIM All-Share n'a gagné que 0,030 point à 831,99.

Les actions britanniques à moyenne et petite capitalisation ne se sont pas aussi bien comportées en 2022 que leurs homologues plus grandes et plus riches en dollars du FTSE 100. Le 250 est en baisse de 21 % jusqu'à présent en 2022, tandis que l'AIM All-Share est en baisse de 31 %.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,9% à 754,29 mercredi, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,6% à 16 396,55 et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,9% à 13 195,92.

À Londres, AstraZeneca a glissé de 0,3 % malgré l'annonce de l'approbation d'un certain nombre de traitements au Japon.

La société pharmaceutique a déclaré que ses immunothérapies Imfinxi et Imjudo ont été approuvées au Japon pour le cancer avancé du foie, des voies biliaires et du poumon, tandis que son inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase de Bruton, Calquence, a été approuvé dans le pays pour le traitement des adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique n'ayant jamais été traités.

Dans l'indice FTSE 250, IMI a progressé de 0,1 % après avoir finalisé son acquisition du fabricant de commandes thermostatiques intelligentes Heatmiser UK.

L'acquisition a été annoncée pour la première fois au début du mois de novembre pour une valeur d'entreprise de 110 millions de GBP. IMI a ajouté à l'époque que 8 millions de GBP supplémentaires pourraient être versés en fonction des résultats financiers futurs de Heatmiser.

Le directeur général Roy Twite a déclaré : "Avec l'expertise d'Heatmiser dans les contrôles connectés, nous avons créé une opportunité significative pour accélérer notre croissance dans les bâtiments intelligents."

Ailleurs à Londres, les actions d'Argo Blockchain ont plus que doublé à la mi-journée, car la société a conclu des accords selon lesquels une filiale d'Argo vendra son installation Helios dans l'État américain du Texas à Galaxy Digitial pour 65 millions USD. Argo a déclaré que la vente permettra de réduire sa dette de 41 millions USD et de simplifier sa structure opérationnelle. Elle améliorera également la position de liquidité d'Argo, a déclaré la société.

Toutefois, à leur prix actuel de 7,47 pence, les actions d'Argo restent bien en deçà de leur sommet de 101,00 pence sur 52 semaines.

Sur l'AIM, Polarean Imaging a bondi de 27 % après avoir décroché l'approbation de la Food & Drug Administration américaine pour son produit combiné médicament-dispositif, Xenoview, pour l'évaluation de la ventilation pulmonaire chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus.

Richard Hullihen, directeur général de Polarean, déclare : "L'approbation de Xenoview représente une avancée majeure dans l'imagerie respiratoire moderne et nous sommes fiers d'avoir été les pionniers de cette nouvelle technologie passionnante pour une utilisation clinique. L'équipe commerciale de Polarean est prête à lancer rapidement Xenoview pour une application clinique."

Dans les actions européennes mercredi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en légère hausse. Les indices avaient ajouté 0,7 % et 0,4 %, respectivement, mardi.

La livre était cotée à 1,2068 USD à la mi-journée mercredi à Londres, en hausse par rapport à 1,2027 USD à la clôture vendredi.

L'euro était à 1,0642 USD, stable par rapport à 1,0641 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 133,86 yens, en hausse par rapport à 133,54 yens.

Les actions à New York étaient appelées à ouvrir en hausse mercredi. L'indice Dow Jones Industrial Average était appelé à augmenter de 0,2%, l'indice S&P 500 de 0,2% et le Nasdaq Composite de 0,1%. Le Dow a clôturé en hausse de 0,1% mardi, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en baisse de 0,4% et 1,4% respectivement.

Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, a déclaré que les actions américaines restaient sous une "pression décente" malgré les nouvelles de réouverture de la Chine, car une hausse de la demande chinoise va "certainement" stimuler l'inflation par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.

"Si l'histoire de la réouverture de la Chine est positive pour les prix du pétrole et des matières premières - et pour les actions chinoises massivement malmenées, c'est une mauvaise nouvelle pour l'inflation mondiale", a déclaré Ozkardeskaya, ce qui signifie davantage de hausses des taux d'intérêt.

Le pétrole Brent était coté à 84,55 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en baisse par rapport à 84,89 USD vendredi soir. L'or était coté à 1 803,53 USD l'once, en baisse par rapport à 1 812,04 USD.

La Russie a publié mardi un décret interdisant les ventes de pétrole aux pays et entreprises qui respectent un plafond de prix convenu par les pays occidentaux en réponse à l'offensive de Moscou en Ukraine.

"La fourniture de pétrole et de produits pétroliers russes à des personnes morales et physiques étrangères est interdite si les contrats relatifs à ces fournitures utilisent directement ou indirectement" un plafond de prix, indique le décret présidentiel.

Le décret sera en vigueur du 1er février au 1er juillet.

"L'interdiction d'exporter pour les nations adhérant aux plafonds de prix russes ajoute du carburant aux inquiétudes concernant l'approvisionnement. Cette mesure intervient au moment où la Chine prévoit de rouvrir ses portes, ce qui signifie que la demande de pétrole va exploser. Tant que les dynamiques de l'offre et de la demande continueront à se concurrencer de cette manière, le prix du pétrole restera élevé", a déclaré Sophie Lund-Yates chez Hargreaves Lansdown.

La Chine annonce qu'elle va recommencer à délivrer des visas et des passeports ordinaires dans un autre grand pas en avant par rapport aux contrôles anti-virus qui ont isolé le pays pendant près de trois ans, préparant ainsi un flot potentiel de millions de Chinois se rendant à l'étranger pour les vacances du Nouvel An lunaire du mois prochain.

Encore à venir dans le calendrier économique de mercredi, il y a l'indice des ventes de maisons en attente aux Etats-Unis à 1500 GMT.

