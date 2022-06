L'injection de COVID spécifique à une variante de Sanofi et GSK s'est avérée efficace contre Omicron

Le vaccin dit bivalent cible la variante Beta - identifiée pour la première fois en Afrique du Sud - ainsi que la souche originale Wuhan du virus.

Dans un essai portant sur 13 000 adultes, le vaccin a démontré un taux d'efficacité de 64,7 % contre le COVID symptomatique, et une efficacité de 72 % contre les infections spécifiquement causées par la variante Omicron.

Lorsqu'il a été utilisé chez des personnes ayant déjà eu le COVID, les résultats ont été plus forts. Le vaccin a généré un taux d'efficacité de 75,1% contre le COVID symptomatique et de 93,2% dans les cas symptomatiques confirmés par la variante Omicron, ont déclaré les sociétés.

"Le vaccin de Sanofi-GSK est le premier candidat à démontrer son efficacité dans un essai contrôlé par placebo dans un environnement de circulation élevée de la variante Omicron", a déclaré Sanofi dans un communiqué.

Les actions de Sanofi cotées à Paris et celles de GSK cotées à Londres étaient toutes deux en hausse de plus de 1% dans les échanges du matin.

Au début du mois, le vaccin bivalent a montré dans deux essais qu'il était capable de protéger contre les principales variantes préoccupantes du virus - les souches Omicron BA.1 et BA.2 - lorsqu'il est utilisé comme injection de rappel.

Sanofi et GSK, deux des plus grands fabricants de vaccins au monde, espèrent prendre pied sur le marché des vaccins COVID de nouvelle génération axés sur les variantes, après avoir été distancés par des concurrents tels que Moderna, AstraZeneca et Pfizer-BioNTech, dans la course initiale pour contenir la pandémie.

Les nouvelles données soutenant le vaccin bivalent seront soumises aux autorités réglementaires dans l'espoir de rendre le vaccin disponible plus tard cette année, ont déclaré les sociétés vendredi.

Le vaccin original COVID de Sanofi et GSK est déjà en cours d'examen par l'Agence européenne des médicaments.

Les sociétés ont fait le pari que ce vaccin bivalent moulé sur la variante Beta, désormais disponible, confèrera une large protection contre les futures souches virales sur la base du fait que Beta exprime des mutations similaires dans plusieurs variantes préoccupantes, y compris Omicron.