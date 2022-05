L'obésité peut affaiblir la protection vaccinale ; les patients non vaccinés de l'Omicron risquent d'être victimes de variantes

'obésité peut affaiblir la protection vaccinale chez les personnes jamais infectées

L'

obésité sévère peut affaiblir l'efficacité des vaccins COVID-19 chez les personnes qui n'ont jamais été infectées par le coronavirus, selon une petite étude turque.

Parmi les participants à l'étude n'ayant jamais été infectés par le SRAS-CoV-2 et ayant reçu le vaccin Pfizer/BioNTech, les patients souffrant d'obésité sévère présentaient des taux d'anticorps plus de trois fois inférieurs à ceux des personnes de poids normal. Parmi les personnes ayant reçu le CoronaVac de Sinovac Biotech, celles souffrant d'obésité sévère et n'ayant aucun antécédent d'infection présentaient des niveaux d'anticorps 27 fois inférieurs à ceux des personnes de poids normal, selon les données présentées cette semaine au Congrès européen sur l'obésité à Maastricht, aux Pays-Bas. En comparaison, chez les 70 volontaires ayant déjà été infectés par le coronavirus, les niveaux d'anticorps étaient similaires chez les personnes souffrant ou non d'obésité sévère.

Pour l'étude, les chercheurs avaient comparé les réponses immunitaires aux vaccins chez 124 volontaires souffrant d'obésité sévère - définie par un indice de masse corporelle de 40 ou plus - et 166 personnes de poids normal (IMC inférieur à 25). Au total, 130 participants avaient reçu deux doses du vaccin à ARNm de Pfizer/BioNTech et 160 avaient reçu deux doses du vaccin à virus inactivé de Sinovac.

Bien que deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech "puissent générer beaucoup plus d'anticorps que le CoronaVac chez les personnes souffrant d'obésité sévère...

des

recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si ces niveaux d'anticorps plus élevés offrent une plus grande protection contre le COVID-19", a déclaré dans un communiqué le responsable de l'étude, Volkan Demirhan Yumuk, de l'Université d'Istanbul

Les patients non vaccinés contre la variante Omicron courent le risque de contracter des variantes

L'infection par la variante Omicron du coronavirus peut améliorer de manière significative la capacité du système immunitaire à se protéger contre d'autres variantes, mais uniquement chez les personnes qui ont été vaccinées, ont découvert des chercheurs sud-africains.

Chez les personnes non vaccinées, une infection Omicron n'offre qu'une protection "limitée" contre la réinfection, ont-ils rapporté vendredi dans Nature. Chez 39 patients qui avaient été infectés par Omicron - dont 15 qui avaient été vaccinés avec des vaccins de Pfizer/BioNTech ou Johnson & Johnson - les chercheurs ont mesuré la capacité des cellules immunitaires à neutraliser non seulement Omicron mais aussi des variantes antérieures. En moyenne 23 jours après l'apparition des symptômes d'Omicron, les patients non vaccinés présentaient une neutralisation de la première version de la variante Omicron 2,2 fois plus faible que celle des personnes vaccinées, une neutralisation de la deuxième sous-lignée Omicron 4,8 fois plus faible, une neutralisation Delta 12 fois plus faible, une neutralisation de la variante Beta 9,6 fois plus faible et une neutralisation de la souche originale du SRAS-CoV-2 17,9 fois plus faible. L'écart d'immunité entre les personnes non vaccinées et vaccinées "est préoccupant", ont déclaré les chercheurs.

"En particulier lorsque l'immunité s'affaiblit, les personnes non vaccinées après l'infection par Omicron sont susceptibles d'avoir une faible protection croisée contre les variantes existantes et peut-être émergentes du SRAS-CoV-2 ", ont-ils déclaré. "Cela pourrait impliquer que l'infection à Omicron seule ne suffit pas à assurer une protection et que la vaccination devrait être administrée même dans les zones où la prévalence de l'infection à Omicron est élevée afin de protéger contre les autres variantes."

Différents vaccins protègent bien contre le COVID-19 sévère

Alors que les vaccins à ARNm de Pfizer/BioNTech et Moderna génèrent des taux d'anticorps plus élevés pour protéger contre l'infection par le SRAS-CoV-2, le vaccin à vecteur viral d'AstraZeneca offre une protection équivalente contre l'hospitalisation et le décès dus au COVID-19, selon une revue de dizaines d'études.

Un groupe d'experts de l'Asie du Sud-Est a examiné 79 études antérieures pour une étude financée par AstraZeneca. Les deux types de vaccins ont montré une efficacité de plus de 90 % contre l'hospitalisation et le décès, ont déclaré les panélistes dans un rapport publié sur Research Square avant l'examen par les pairs. "Le niveau élevé d'anticorps formés après la vaccination COVID-19 est souvent interprété comme l'efficacité d'un vaccin. Nous comprenons maintenant que si les niveaux de réponse initiale des anticorps peuvent varier d'un vaccin à l'autre, leur capacité à empêcher d'être hospitalisé ou de mourir du COVID-19 est équivalente", a déclaré le Dr Erlina Burhan, membre du panel et spécialiste des maladies pulmonaires à l'Université d'Indonésie, dans un communiqué.

Un porte-parole des membres du panel a déclaré que les résultats suggèrent que les décideurs devraient utiliser tout type de vaccin qui est accessible et optimal pour leur situation locale, et que les personnes qui ont le choix du vaccin devraient savoir que celui qu'elles peuvent obtenir le plus rapidement est le meilleur.

Une étude distincte publiée dans Nature Communications a révélé que si les injections d'ARNm de Moderna offrent une protection légèrement supérieure contre l'infection à coronavirus que le vaccin de Pfizer/BioNTech, "il n'y a pas de différences dans l'efficacité du vaccin pour la protection contre l'hospitalisation, l'admission aux soins intensifs ou le décès/le transfert à domicile."

