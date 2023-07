(Alliance News) - AstraZeneca PLC et Sanofi SA ont annoncé lundi que la Food & Drug Administration américaine avait approuvé l'utilisation du Beyfortus, ou nirsevimab, aux Etats-Unis.

AstraZeneca est une société pharmaceutique basée à Cambridge, en Angleterre. Sanofi est une société pharmaceutique basée à Paris.

Le Beyfortus d'AstraZeneca et de Sanofi a été approuvé aux États-Unis pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial chez les nouveau-nés et les nourrissons nés au cours de la première saison du VRS ou entrant dans cette saison, et chez les enfants jusqu'à l'âge de 24 mois qui restent vulnérables à une maladie grave due au VRS pendant la deuxième saison du VRS.

Le VRS est un virus contagieux qui provoque des maladies respiratoires chez les nourrissons, notamment des infections pulmonaires telles que la bronchiolite et la pneumonie.

"Beyfortus est la première option préventive approuvée pour protéger une large population de nourrissons, y compris ceux qui sont nés en bonne santé à terme ou prématurément, ou qui présentent des conditions de santé spécifiques qui les rendent vulnérables à la maladie sévère à VRS. La dose unique peut être administrée de manière flexible au début de la saison du VRS ou à la naissance pour les enfants nés pendant la saison du VRS", a expliqué AstraZeneca.

AstraZeneca a ajouté que l'approbation de la FDA fait suite au vote unanime du Comité consultatif sur les médicaments antimicrobiens sur le profil bénéfice-risque favorable du Beyfortus, et se fonde sur le vaste programme de développement clinique du Beyfortus, qui comprend trois essais cliniques pivots de phase tardive.

Iskra Reic, vice-présidente exécutive des vaccins et des thérapies immunitaires chez AstraZeneca, a déclaré : "Beyfortus représente une opportunité de changement de paradigme dans la prévention des maladies respiratoires graves dues au VRS au sein d'une large population de nourrissons aux États-Unis. La science sur laquelle repose Beyfortus démontre le leadership continu d'AstraZeneca pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables et réduire le fardeau qui pèse sur les systèmes de santé."

Beyfortus a été approuvé dans l'Union européenne en octobre 2022 pour la prévention de la LRTD du VRS chez les nouveau-nés et les nourrissons au cours de leur première saison du VRS. Des demandes réglementaires sont également en cours d'examen en Chine, au Japon et dans "plusieurs autres pays".

