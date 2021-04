La France va envoyer de 500.000 doses de vaccin aux pays pauvres d'ici la mi-juin

GENEVE, 23 avril (Reuters) - La France va intensifier les livraisons de vaccins contre le COVID-19 au programme COVAX destiné aux pays pauvres avec l'envoi dans les prochains mois de 500.000 doses, a annoncé vendredi Emmanuel Macron.

La France, qui s'était déjà engagée mercredi à fournir 100.000 doses du vaccin AstraZeneca, est le premier membre de l'Union européenne à envoyer ses propres doses aux pays en développement.

Le président français a déclaré que les premières doses du vaccin étaient en route vers l'Afrique de l'Ouest.

"Maintenant le temps est venu de partager", a déclaré Emmanuel Macron au cours d'un événement en ligne organisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Nous avons, évidemment, une campagne vaccinale à mener dans chacun de nos pays. Nos populations les plus vulnérables sont progressivement couvertes. Et nous allons continuer de recevoir de plus en plus de vaccins. Nous avons largement les moyens d'accélérer notre solidarité qui passe par le don de doses", a-t-il ajouté.

Il a qualifié d'"inacceptable" l'avancée inégale des campagnes vaccinales dans le monde, ajoutant qu'une personne sur six a reçu au moins une dose de vaccin en Europe, contre moins d'une sur cent en Afrique.

Les 500.000 doses de vaccins, fournies par un groupe de plus en plus diversifié de laboratoires, seront envoyées d'ici à la mi-juin, a-t-il dit, sans nommer les groupes pharmaceutiques en question.

Piloté par l'OMS, l'Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), le mécanisme COVAX a pour objectif de collecter et distribuer deux milliards de doses de vaccins aux pays pauvres d'ici la fin de l'année.

Jusqu'à présent, plus de 40 millions de doses de vaccins ont déjà été distribuées. (Emma Farge et Stephanie Nebehay, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)