La semaine commence dans le vert pour les actions européennes

PARIS, 15 août (Reuters) - Les actions européennes progressent en début de séance lundi, toujours portées par l'espoir de voir le pic d'inflation aux Etats-Unis désormais passé, une perspective qui prend le pas sur des indicateurs économiques chinois décevants. À Paris, le CAC 40 gagne 0,1% à 6560,50 points vers 07h25 GMT et à Londres, le FTSE 100 prend 0,38% alors qu'à Francfort, le Dax est inchangé. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,1%, le FTSEurofirst 300 de 0,38% et le Stoxx 600 de 0,15%. Ce dernier confirme ainsi son retour sur ses niveaux de début juin. À Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent pour l'instant un léger repli après la clôture en nette hausse enregistrée vendredi (+1,73% pour le Standard & Poor's 500 , +2,09% pour le Nasdaq Composite , qui affichent ainsi quatre semaines consécutives de hausse pour la première fois depuis novembre). Les deux principaux rendez-vous de la semaine qui commence seront mercredi la publication des chiffres mensuels des ventes au détail aux Etats-Unis et celle du compte rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale, qui devraient alimenter le débat sur l'ampleur de la hausse de taux à prévoir le mois prochain. En attendant, le regain d'appétit des investisseurs pour les actions pourrait se maintenir malgré la dégradation de la conjoncture chinoise : les chiffres inférieurs aux attentes de la production industrielle et des ventes au détail en juillet, après ceux des nouveaux prêts bancaires publiés vendredi, ont en effet conduit la banque centrale à annoncer une baisse de taux inattendue. Ces nouvelles nuisent au secteur des matières premières, dont l'indice Stoxx recule de 0,72%. À l'opposé, le compartiment européen de la pharmacie et de la santé prend 0,88%, tiré entre autres par AstraZeneca (+2,45%) après l'annonce de résultats positifs d'un essai clinique de son traitement du cancer du sein Enhertu. La compagnie aérienne scandinave SAS bondit de 11,83% après un accord de financement de 700 millions de dollars (683 millions d'euros) avec le groupe de capital-investissement Apollo Global Management . En baisse, le spécialiste français des vaccins Valneva cède 1,56% en réaction à l'annonce d'un projet de levée de capitaux sur le Nasdaq d'un montant susceptible d'atteindre 75 millions de dollars (73 millions d'euros). (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)