La valeur du jour en Europe ASTRAZENECA: le vaccin lancé la semaine prochaine aux Royaume-Uni ?

AstraZeneca progresse de 1,74% à la bourse de Londres, à 7 350 pence par action, à la suite d'informations du Sunday Telegraph selon lesquelles son vaccin anti-covid, co-développé avec l'Université d'Oxford, serait lancé début janvier. Le journal britannique affirmait hier qu'il pourrait être utilisé dès le 4 janvier 2021 si les autorités sanitaires du pays donnaient leur feu vert cette semaine. Dans la foulée, le ministère de la Santé a déclaré qu'il fallait encore un peu de temps pour étudier les données relatives à ce vaccin.



"Le régulateur des médicaments examine les données finales des essais cliniques de phase 3 de l'Université d'Oxford/AstraZeneca afin de déterminer si le vaccin répond à leurs normes strictes de qualité, de sécurité et d'efficacité", a affirmé le ministère, dimanche.



Selon certaines sources de la presse britannique, une décision pourrait en réalité être prise dès mardi. Le Telegraph affirme quant à lui que l'autorisation pourrait être accordée dès dimanche prochain après qu'AstraZeneca ait envoyé ses dernières données à l'Agence du médicament britannique, la MHRA, lundi soir.



Le Telegraph révèle également que des "centres de vaccination de masse dans les stades sportifs et les lieux de conférence sont prêts à être lancés dans la deuxième semaine de janvier", le gouvernement souhaitant accélérer son programme vaccination. En effet, il souhaite que deux millions de personnes reçoivent leur première dose du vaccin, soit d'Oxford/AstraZeneca soit de Pfizer/BioNTech, dans un délai de quinze jours.



Selon les données publiées jeudi dernier, 600 000 personnes ont reçu une dose du vaccin de Pfizer/BioNTech au Royaume-Uni. Le gouvernement du pays en a commandé 100 millions auprès d'Oxford/AstraZeneca, dont 40 millions devraient être déployées d'ici mars prochain.



Dans une interview accordée hier au Sunday Times, le directeur général d'AstraZeneca, Pascal Soriot, a affirmé que son laboratoire avait trouvé la "formule gagnante" pour son vaccin et que celui-ci "devrait rester efficace" contre le nouveau variant du covid-19.