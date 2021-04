La valeur du jour en Europe ASTRAZENECA : résultats soutenus par l'oncologie, pas par le Covid

AstraZeneca gagne 3,6% à 7 662 pence, soutenu par des résultats trimestriels solides et des perspectives encourageantes. Les deux traitements contre le cancer, Tagrisso et Imfinzi, ont été les principaux moteurs des ventes du laboratoire anglo-suédois. Ce dernier a reconnu que ses efforts pour développer son vaccin contre le Covid-19 avaient légèrement pénalisé son bénéfice par action. Pour autant, cet impact devrait s'estomper tandis que les ventes des autres médicaments devraient accélérer au cours des prochains trimestres avec le ralentissement de la pandémie.



Le géant de la pharmacie a doublé son bénéfice net à 1,56 milliard de dollars tandis que le résultat opérationnel est ressorti à 1,9 milliard, en hausse de 55,7%. Le chiffre d'affaires a grimpé de 15,3% à 7,32 milliards.



Par action, le bénéfice est ressorti à 1,18 dollar, contre 0,59 dollar un an plus tôt. Ce chiffre a été pénalisé à hauteur de 0,03 dollar par le développement du vaccin. A cet égard, AstraZeneca a indiqué qu'il comptait déposer son dossier d'enregistrement auprès de la FDA dans les semaines à venir.



AstraZeneca, comme Johnson & Johnson (qui produit le vaccin Janssen), rappelle régulièrement qu'il ne fait pas de profit à court terme avec la pandémie. Les deux groupes assurent en effet qu'ils produisent des doses " à prix coûtant ", c'est-à-dire sans réaliser aucun bénéfice.



Le groupe pharmaceutique a confirmé ses prévisions annuelles. Il table sur une hausse du chiffre d'affaires inférieure à 10% et sur un bénéfice par action de 5 dollars, contre 4 dollars un an plus tôt.