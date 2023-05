Le Farxiga d'AstraZeneca approuvé aux Etats-Unis pour le traitement de l'insuffisance cardiaque

(Alliance News) - AstraZeneca PLC a annoncé mardi que son médicament Farxiga a été approuvé par la Food & Drug Administration américaine pour réduire le risque de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les adultes.

La société pharmaceutique basée à Cambridge, au Royaume-Uni, a déclaré que l'approbation du traitement était due aux résultats positifs de l'essai de phase 3 DELIVER.

Farxiga, un inhibiteur de la protéine sodium-glucose cotransporter 2, est un traitement approuvé pour le diabète de type 2, et a également été approuvé aux États-Unis pour les adultes souffrant d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite.

La société a déclaré que les données de l'essai de phase 3 indiquaient que Farxiga entraînait une réduction précoce du critère d'évaluation principal, à savoir le décès d'origine cardiovasculaire ou l'aggravation de l'insuffisance cardiaque.

Les résultats ont également montré que l'effet thérapeutique du médicament était constant dans l'ensemble de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, faisant de Farxiga le premier traitement SGLT2 à présenter un bénéfice en termes de mortalité.

Ruud Dobber, vice-président exécutif de l'unité commerciale BioPharmaceuticals chez AstraZeneca, a déclaré : "Environ la moitié des patients souffrant d'insuffisance cardiaque meurent dans les cinq ans suivant le diagnostic, ce qui met en évidence un besoin urgent et non satisfait d'options thérapeutiques bien tolérées susceptibles de sauver des vies et de réduire le risque de décès cardiovasculaire.

"L'autorisation de mise sur le marché de Farxiga aux États-Unis renforce non seulement l'engagement d'AstraZeneca à réduire le fardeau de cette maladie complexe et potentiellement mortelle, mais aidera également les patients souffrant d'insuffisance cardiaque à mener une vie plus saine.

Les actions d'AstraZeneca ont augmenté de 0,1 % à 11 884,00 pence chacune à Londres mardi matin.

