Le NICE britannique va accélérer l'examen des traitements du COVID-19

Par Maggie Fick

LONDRES (Reuters) - L'agence britannique qui détermine si les médicaments doivent être utilisés dans le cadre du National Health Service (NHS) a déclaré jeudi qu'elle accélère la manière dont elle décide si les thérapies COVID-19 sont toujours efficaces contre les variantes en circulation.

Le nouveau processus d'examen permettra à l'agence d'actualiser ses recommandations sur le rapport coût-efficacité des traitements COVID afin qu'ils puissent être mis à la disposition des patients plus rapidement, a-t-elle déclaré.

"La nature rapidement évolutive du COVID-19 signifie que nous devons disposer d'un moyen d'établir le rapport coût-efficacité des médicaments existants contre les variantes actuelles de manière agile", a déclaré le National Institute for Health and Care Excellence (NICE).

Il a précisé qu'il "surveillera les données du monde réel et réévaluera les médicaments, si nécessaire, par rapport à ces données, d'une manière plus rapide que ce que nous faisons actuellement pour les autres médicaments."

L'agence a décidé qu'un système de mise à jour plus rapide était nécessaire pour les médicaments COVID-19 que pour les autres médicaments, a déclaré un porte-parole à Reuters, ajoutant que, dans certains cas, des preuves ont rapidement émergé qui montrent que certains traitements par anticorps monoclonaux ont une efficacité différente contre les nouvelles variantes par rapport au moment où la recommandation de NICE a été faite.

Un expert a déclaré que le nouveau système d'examen était une décision intelligente.

"Le NICE reconnaît que le virus évolue plus vite que les preuves ne peuvent être produites et que leur processus d'évaluation ne peut être entrepris, de sorte qu'il doit trouver un moyen d'évaluer plus rapidement les traitements destinés aux personnes immunodéficientes", a déclaré Alex Richter, directeur du service d'immunologie clinique de l'université de Birmingham.

Le porte-parole a cité l'exemple d'Evusheld, une thérapie par anticorps d'AstraZeneca.

Le NICE a déclaré dans son communiqué qu'il ne recommande pas l'utilisation d'Evusheld pour prévenir le COVID-19 chez les adultes qui sont peu susceptibles d'avoir une réponse immunitaire adéquate à la vaccination, ou pour lesquels la vaccination n'est pas recommandée.

Elle a déclaré qu'il n'existe aucune preuve de l'efficacité clinique d'Evusheld contre les variantes actuelles et celles susceptibles de circuler dans les 6 prochains mois.

L'agence évalue toujours l'efficacité d'Evusheld lorsqu'il est utilisé pour prévenir l'infection par le COVID-19 chez les adultes qui présentent un risque élevé de maladie grave, comme les personnes atteintes de cancer.

Evusheld a été initialement approuvé par le régulateur britannique des médicaments comme thérapie préventive en mars 2022, mais le gouvernement a déclaré en août qu'il ne se procurerait pas le traitement.

Cette annonce intervient alors que la demande de traitements COVID semble devoir baisser cette année, en raison de l'immunité de la population due aux taux élevés de vaccination et aux infections précédentes.

Les décès et les cas liés au COVID ayant considérablement diminué, de nombreux pays s'interrogent sur la manière de passer de la phase d'urgence de santé publique à la phase de transition et sur le coût des soins COVID pour leur budget.