Le groupe de travail américain envisage le dépistage systématique des maladies rénales

Le groupe de travail américain sur les services préventifs (USPSTF) s'est penché sur la question pour la dernière fois en 2012, concluant à l'insuffisance de preuves pour évaluer le dépistage systématique de l'IRC chez les adultes asymptomatiques. Cette conclusion ne reflète pas les dernières données scientifiques et est désormais inactive, a déclaré le Dr Carol Mangione, présidente du groupe soutenu par le gouvernement, dans un courriel.

Le changement n'a été annoncé dans aucun forum public, a confirmé un porte-parole de l'USPSTF.

Une mise à jour potentielle est motivée en partie par de nouveaux médicaments qui peuvent ralentir la progression d'une maladie sans symptômes dans ses premiers stades, mais qui peut conduire à l'insuffisance rénale, qui est fatale sans le filtrage par dialyse ou une transplantation rénale.

"Pour qu'un dépistage puisse aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé, les cliniciens doivent être en mesure de traiter la maladie une fois qu'elle est découverte. L'existence de traitements efficaces est l'un des nombreux facteurs importants pris en compte par le groupe de travail", a déclaré M. Mangione.

Des traitements plus récents du diabète de type 2, connus sous le nom d'inhibiteurs du SGLT2, qui agissent en incitant les reins à expulser l'excès de sucre sanguin par l'urine, se sont avérés avoir des effets bénéfiques distincts sur le cœur et les reins.

Le Farxiga d'AstraZeneca a obtenu l'an dernier l'approbation des États-Unis pour ralentir la progression des maladies rénales à un stade précoce. Un vaste essai du Jardiance d'Eli Lilly et Boehringer Ingelheim a été arrêté en mars après qu'il soit apparu que le médicament était bénéfique pour les patients atteints de maladies rénales.

La National Kidney Foundation estime que 37 millions de personnes aux États-Unis souffrent d'une maladie rénale, mais qu'environ 90 % d'entre elles ignorent qu'elles en sont atteintes. Environ 800 000 personnes vivent avec une insuffisance rénale en phase terminale, nécessitant une dialyse ou une transplantation pour rester en vie.

"La plupart des maladies rénales et cardiovasculaires sont silencieuses... jusqu'à ce que quelque chose se produise, et c'est alors catastrophique", a déclaré le Dr Anjay Rastogi, directeur du programme de santé rénale de l'Université de Californie à Los Angeles.

Les recommandations de l'USPSTF déclenchent généralement la couverture d'assurance pour les tests de diagnostic. Une fois que le groupe d'experts aura établi la priorité d'une mise à jour de sa recommandation de dépistage, il créera un projet de plan et le publiera pour recueillir les commentaires du public. Le processus complet pourrait prendre jusqu'à trois ans.

Les personnes souffrant d'affections telles que l'hypertension et le diabète présentent un risque élevé de maladie rénale, et plusieurs sociétés médicales recommandent déjà le dépistage de l'IRC chez ces personnes. Le diabète est la principale cause d'insuffisance rénale, représentant environ 40 % des nouveaux cas, selon la Fondation du rein.

DES MÉDICAMENTS PLUS ANCIENS, UNE UTILISATION "LAMENTABLEMENT FAIBLE

Jusqu'à récemment, le traitement des personnes identifiées comme souffrant d'une insuffisance rénale chronique précoce consistait principalement en des médicaments pour la tension artérielle datant de plusieurs décennies.

Étant donné que de nombreux cas ne sont pas détectés, l'utilisation de ces anciens médicaments "est lamentablement faible", soit environ 25 à 40 % des patients atteints d'IRC, a déclaré le Dr Katherine Tuttle, spécialiste des maladies rénales à l'Université de Washington à Seattle.

Farxiga, Jardiance et Invokana de Johnson & Johnson étaient précédemment approuvés pour traiter les patients diabétiques de type 2 atteints d'IRC. Une étude récente utilisant les données de mars 2021 d'un grand centre de santé de Boston a révélé que seulement 6 % de ces patients s'étaient vu prescrire un médicament SGLT2.

Le dépistage de l'insuffisance rénale consiste généralement en un test sanguin pour déterminer les niveaux d'un déchet appelé créatinine et un test urinaire pour déterminer le taux d'albumine, un type de protéine.

"Les tests dont nous parlons, comme le test d'albumine dans l'urine, coûtent 10 $", a déclaré Tuttle, ajoutant que ce ne sont pas ces tests qui "cassent le budget des soins de santé."

Mais les médicaments eux-mêmes sont coûteux, ce qui a freiné leur utilisation.

Le prix de liste de Farxiga aux États-Unis est de 533 $ pour un approvisionnement de 30 jours, bien qu'AstraZeneca mette l'accent sur les programmes d'assistance aux patients visant à couvrir les co-paiements et les personnes non assurées.

"Il s'agit d'une maladie évolutive", a déclaré Sarah Walters, responsable de la division cardiovasculaire, rénale et métabolisme chez AstraZeneca. "Beaucoup de ces patients, si une intervention n'est pas faite, finiront par être dialysés".