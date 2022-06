Le projet de vaccin COVID-19 pour les plus pauvres du monde pousse au ralentissement des livraisons

COVAX, le programme dirigé par l'Organisation mondiale de la santé, souhaite obtenir entre 400 et 600 millions de doses de vaccins de moins que ce qui avait été initialement contracté auprès de six sociétés pharmaceutiques, selon des documents internes vus par Reuters.

Alors qu'au début, l'initiative a eu du mal à obtenir des doses, les pays riches s'arrachant l'offre limitée, les dons de ces mêmes pays plus tard en 2021, ainsi que l'amélioration de la production des fabricants - parallèlement aux difficultés de livraison et à l'hésitation des vaccins dans un certain nombre de pays - ont conduit à un surplus de vaccins en 2022.

"COVAX a demandé aux fabricants de reconnaître la situation de surproduction mondiale et de soutenir les efforts collectifs pour répondre aux besoins des pays en temps voulu et éviter les gaspillages inutiles", a déclaré un porte-parole de Gavi, l'Alliance du Vaccin, qui gère l'initiative aux côtés de l'OMS.

Gavi souhaite que les fabricants réduisent la taille des commandes initiales ou au moins les "rephaser", c'est-à-dire qu'ils les livrent à une date ultérieure qui correspond mieux au moment où les pays en ont besoin.

Les négociations futures pourraient également inclure l'obtention des vaccins spécifiques à une variante actuellement testés par les fabricants, notamment Moderna et Pfizer.

Si Gavi est proche d'un accord avec certains fabricants, les négociations contractuelles avec d'autres sociétés ne sont pas aussi avancées, selon des sources proches des pourparlers. Aucun accord n'a encore été conclu.

Les commandes les plus importantes sont passées avec Moderna et Pfizer, ainsi qu'avec le Serum Institute of India, Novavax , Johnson & Johnson et Clover Biopharmaceuticals .

"Conscients des besoins locaux, nous cherchons à fournir des solutions pragmatiques aux demandes chaque fois que cela est possible", a déclaré Pfizer dans un communiqué envoyé par e-mail, tandis que Novavax a déclaré que le statut de ses livraisons de COVAX n'était actuellement "pas clair". Moderna a déclaré qu'elle n'avait rien à ajouter pour le moment.

COVAX suit les traces d'autres acheteurs de vaccins qui tentent de réduire les livraisons convenues au plus fort de la pandémie, y compris les gouvernements de l'Union européenne. Pfizer et Moderna ont accepté de retarder certaines livraisons.

Au total, COVAX a livré plus de 1,5 milliard de doses au cours des 18 derniers mois.

Cependant, ses objectifs initiaux, à savoir contribuer à l'objectif de vacciner 70 % de la population de tous les pays du monde d'ici ce mois-ci, sont désormais relégués au second plan au profit de la protection de 100 % des personnes les plus vulnérables, à savoir les travailleurs de la santé et les personnes âgées.

Alors que 66,3 % de la population mondiale a désormais reçu au moins une dose de vaccin COVID-19, cette proportion tombe à 17,8 % dans les pays à faible revenu, selon Notre monde en chiffres.

"Ce qui est essentiel maintenant pour la réponse mondiale à la pandémie, ce n'est pas un volume élevé de doses, mais un approvisionnement et un soutien adaptés aux pays à faibles revenus", a déclaré Gavi.

Des documents préparatoires à la réunion du conseil d'administration de l'organisation cette semaine, examinés par Reuters, montrent également que COVAX envisage d'étendre son travail pour "tirer parti des dons de doses" des pays à revenu élevé afin de fournir des vaccins COVID-19 aux enfants, ainsi qu'aux adultes, dans certains des pays que le programme soutient.