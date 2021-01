Les Bourses européennes rebondissent, mais la prudence reste de mise

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers européens reprenaient des couleurs mardi matin, la prudence restant toutefois de mise au moment où les restrictions se renforcent pour lutter contre le coronavirus et ses variants.

Ainsi le pessimisme régnant en Asie, où le probable retard des négociations sur le nouveau plan de relance de Joe Biden a pesé sur la tendance, ne semblait pas gagner les indices européens, tandis qu'à Wall Street, le Nasdaq et le S&P 500 ont enregistré de nouveaux records lundi soir.

Le président américain a estimé que les négociations avec les élus républicains du Congrès sur ses mesures d'urgence de 1.900 milliards de dollars pourraient durer encore deux semaines et a rejeté l'idée d'un plan au rabais.

Après une ouverture à l'équilibre, la Bourse de Paris progressait de 0,86% vers 10H00 (09H00 GMT), tout comme Francfort (+1,06%), Londres (+0,59%) et Milan (+0,44%).

De son côté, l'indice vedette Nikkei a lâché 0,96% à 28.546,18 points, effaçant ainsi encore plus que la totalité de ses gains de la veille.

A Hong Kong l'indice Hang Seng s'est enfoncé de 2,55% tandis que les marchés de Chine continentale ont également fini en net repli, l'indice composite de Shanghai abandonnant 1,51% et celui de Shenzhen 1,98%.

"Va-t-on réussir à faire en sorte que l'activité économique à la fois ne soit pas trop pénalisée en début d'année et entreprenne le rebond tant attendu à partir du printemps? On continue de l'espérer, mais la prudence est de mise", résume Hervé Goulletquer, stratégiste chez La Banque Postale AM.

La patience des populations est éprouvée par une pandémie qui, depuis un an, les prive de libertés. Les restrictions se maintiennent ou se durcissent alors que la vaccination s'est enclenchée il y a un mois, mais à un rythme qui fait polémique, en particulier en Europe.

"Des retards dans la livraison des vaccins, une campagne de vaccination lente et des doutes sur le vaccin d'AstraZeneca provoquent de la nervosité", sur les marchés, commente Milan Cutkovic, analyste chez Axi.

Bruxelles a haussé le ton lundi contre AstraZeneca, jugeant "inacceptables" les retards de livraison de son vaccin contre le Covid-19, et réclame désormais "la transparence" sur l'exportation hors de l'UE des doses qui y sont produites.

La banque centrale américaine (Fed) débute par ailleurs ce mardi une réunion de politique monétaire de deux jours, la première de l'année, une semaine après l'investiture du nouveau président américain. Elle devrait toutefois garder sa boîte à outils close.

En début d'après-midi, le FMI doit publier ses perspectives économiques mondiales actualisées, avant les données de la confiance des consommateurs aux Etats-Unis pour janvier (Conference board).

Stellantis déborde d'énergie

Stellantis montait de 1,32% à 12,77 euros après que le groupe, qui rassemble Peugeot et Fiat Chrysler (FCA), et Engie EPS, la filiale technologique d'Engie (+0,50% à 13,00 euros) active dans les systèmes de stockage d'énergie, ont annoncé mardi avoir signé des accords définitifs afin de créer une coentreprise dans le secteur de la mobilité électrique.

Deutsche Bank aidée par UBS

Le groupe bancaire allemand profitait (+0,56% à 8,66 euros) des résultats meilleurs que prévus publiés par sa rivale suisse UBS (+2,83% à 13,28 CHF). Cette dernière a publié mardi un bénéfice net pour 2020 en hausse de 54%, à 6,6 milliards de dollars (5,4 milliards d'euros), porté par la gestion de fortune et la banque d'investissement.

Rolls Royce à la traîne

Bon dernier du FTSE 100, le motoriste (-10,14% à 88,06 pence) indique que les nouveaux variants augmentent les "incertitudes importantes sur la reprise du trafic aérien" qui devrait retarder les versements des clients et peser lourdement sur sa trésorerie pendant les six premiers mois de l'année.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 09H20 (08H20 GMT), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars reculait de 0,50% à Londres, à 55,59 dollars par baril.

La monnaie unique européenne perdait du terrain face au billet vert, à 1,2120 dollars contre 1,2141 dollars la veille.

afp/ck