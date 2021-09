Les États-Unis vont investir 3 milliards de dollars dans la chaîne d'approvisionnement du vaccin COVID-19 - Un responsable de la Maison Blanche

Les États-Unis prévoient d'investir 3 milliards de dollars dans la chaîne d'approvisionnement en vaccins, dans le cadre de leurs efforts visant à positionner les États-Unis comme l'un des principaux fournisseurs de vaccins dans le monde, a déclaré jeudi un haut responsable américain de la santé.

Le financement, qui commencera à être distribué dans les semaines à venir, se concentrera sur les fabricants des intrants utilisés dans la production du vaccin COVID-19 ainsi que sur les installations qui remplissent et conditionnent les flacons de vaccin, a déclaré Jeffrey Zients, conseiller de la Maison Blanche pour le COVID, lors d'une conférence de presse.

(Reportage de Carl O'Donnell à New York et Ahmed Aboulenein et Lisa Lambert à Washington, D.C. ; Montage de Leslie Adler)