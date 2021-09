Les États-Unis vont investir 3 milliards de dollars dans la chaîne d'approvisionnement du vaccin COVID-19 - Un responsable de la Maison Blanche

Les Etats-Unis prévoient d'investir 3 milliards de dollars dans la chaîne d'approvisionnement en vaccins, alors qu'ils continuent à travailler pour se positionner comme un fournisseur majeur de vaccins pour le monde, a déclaré jeudi un haut responsable de la santé américaine.

Le financement, qui commencera à être distribué dans les semaines à venir, se concentrera sur les fabricants des intrants utilisés dans la production du vaccin COVID-19 ainsi que sur les installations qui remplissent et conditionnent les flacons de vaccin, a déclaré Jeffrey Zients, conseiller de la Maison Blanche pour le COVID, lors d'une conférence de presse.

"Les investissements que nous faisons, les 3 milliards de dollars, sont dans des entreprises américaines qui vont augmenter leur capacité de production de fournitures critiques", a déclaré Zients.

Il a ajouté que les domaines d'intervention comprendront les lipides, les sacs pour bioréacteurs, les tubes, les aiguilles, les seringues et les équipements de protection individuelle. La Maison Blanche n'a pas encore sélectionné les entreprises qui recevront les fonds.

La demande américaine pour les vaccins COVID-19 reste élevée alors que la Maison Blanche se prépare à commencer à offrir une troisième injection de rappel aux Américains plus tard ce mois-ci, en attendant le feu vert des régulateurs. Les États-Unis prévoient également d'administrer des centaines de millions de doses à d'autres pays pendant le reste de l'année.

Le grand spécialiste américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a ajouté qu'il ne serait pas surpris qu'une troisième dose devienne la norme pour les vaccins COVID-19 qui, à l'origine, devaient nécessiter deux injections.

D'après les données fédérales, les cas de COVID-19 aux États-Unis ont grimpé en flèche pour atteindre une moyenne de plus de 150 000 par jour sur sept jours, contre moins de 10 000 en juin, car la nouvelle variante Delta contagieuse continue de circuler.

La moyenne quotidienne de décès dus au COVID-19 a augmenté cette semaine pour atteindre plus de 950, contre environ 900 la semaine dernière, a déclaré Rochelle Walensky, directrice des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

M. Fauci a minimisé les inquiétudes concernant une nouvelle variante du COVID-19 connue sous le nom de Mu, ou B.1.621, dont certains scientifiques craignent qu'elle soit résistante aux vaccins.

"Même lorsque vous avez des variantes qui diminuent quelque peu l'efficacité des vaccins, les vaccins restent assez efficaces contre les variantes de ce type", a déclaré M. Fauci.

(Reportage de Carl O'Donnell à New York et d'Ahmed Aboulenein et Lisa Lambert à Washington, D.C. ; Montage de Leslie Adler et Mark Porter)