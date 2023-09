(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Le STOXX 600 perd 0,3 % et 1,9 % sur la semaine.

* Le secteur des services français se contracte fortement en septembre - PMI flash

* AstraZeneca progresse grâce à un médicament contre le cancer du sein qui atteint ses objectifs dans une étude

* Le recul de l'activité des entreprises allemandes laisse présager une contraction au troisième trimestre - PMI

22 septembre (Reuters) - Les actions européennes ont clôturé en baisse vendredi, enregistrant des pertes hebdomadaires importantes, les investisseurs étant confrontés à la perspective que les taux d'intérêt mondiaux restent élevés plus longtemps.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,3%, touchant son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, le secteur de la construction et des matériaux étant l'un des principaux perdants, avec une baisse de 1,0%.

L'indice boursier européen de référence a enregistré une baisse hebdomadaire de 1,9 %, les investisseurs étant devenus averses au risque après que les principales banques centrales à travers le monde, y compris la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre, ont laissé entendre qu'elles maintiendraient les coûts d'emprunt à un niveau élevé plus longtemps que prévu. Les craintes d'un ralentissement économique dans la zone euro ont persisté après que des données préliminaires ont montré une contraction de l'activité économique en France et en Allemagne, tandis qu'une lecture de l'ensemble du bloc a montré que l'économie continentale est susceptible de se contracter ce trimestre et ne reviendra pas à la croissance de sitôt.

"Manifestement, le remède fonctionne... les taux plus élevés commencent à se répercuter sur l'économie", ont déclaré les économistes de HSBC dans une note.

"Avec des craintes limitées de récession - du moins d'une récession majeure - et la résurgence des prix de l'énergie, nous pensons que pour l'instant, la Banque centrale européenne restera plus concentrée sur la lutte contre l'inflation, en maintenant son biais hawkish."

Au Royaume-Uni, les chiffres officiels ont montré que les ventes au détail britanniques se sont partiellement redressées en août après un mois de juillet pluvieux, tandis qu'une lecture séparée a montré que l'économie présentait des signaux clairs de récession.

Les banques de la zone euro ont reculé de 1,4 %, les banques néerlandaises ING Groep et ABN AMRO ayant chuté de 6,4 % et 4,5 %, respectivement, après que les législateurs néerlandais ont soutenu une taxe plus élevée sur les banques pour couvrir une augmentation du salaire minimum et une aide plus importante à la garde d'enfants en 2024.

Pour limiter les pertes, les entreprises énergétiques et minières ont progressé de 0,3 % chacune, en raison de la hausse des prix des matières premières.

Les valeurs technologiques ont augmenté de 0,8 % vendredi, bien qu'elles aient enregistré une baisse hebdomadaire de près de 2 %.

Pendant ce temps, le produit intérieur brut de l'Espagne a augmenté de 0,5% au deuxième trimestre, a déclaré l'Institut national de la statistique, qui a révisé son estimation de juillet à la hausse par rapport à la croissance de 0,4%.

Parmi les actions individuelles, AstraZeneca a gagné 1,5 % après que le fabricant de médicaments coté à Londres a déclaré que son médicament expérimental de précision avait ralenti la progression du cancer du sein dans un essai de phase avancée.

Les actions du groupe de petites annonces en ligne Adevinta, soutenu par eBay, ont bondi de 26,5 % après que la société norvégienne a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de la part d'un consortium dirigé par Permira et Blackstone.