Les actions londoniennes ouvrent en baisse, entraînées par les mineurs et l'énergie ; AstraZeneca glisse

L'indice de référence britannique, riche en ressources naturelles, a ouvert en baisse lundi, entraîné par les mines et les valeurs énergétiques, AstraZeneca glissant suite à un rapport sur les plans du fabricant de médicaments de se séparer de ses activités en Chine.

Le FTSE 100, riche en ressources, était en baisse de 0,5% à 0721 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 des moyennes capitalisations a baissé de 0,4%.

Les mineurs et les valeurs énergétiques ont chuté de 1% et 0,7%, respectivement, sur la baisse des prix des métaux et du pétrole brut sur fond d'incertitudes concernant le principal consommateur qu'est la Chine. < MET/L]

AstraZeneca a chuté de 1% sur un rapport du Financial Times disant que la société prévoit de se séparer de son activité en Chine et envisage une cotation d'unité séparée à Hong Kong, tandis que Coca-Cola HBC AG a chuté de 2% après avoir dit qu'il achèterait le propriétaire de la marque de vodka Finlandia Brown-Forman Finland Oy pour 220 millions de dollars.

Les investisseurs suivront de près les chiffres clés de l'inflation nationale qui seront publiés mercredi afin d'évaluer l'évolution de la politique monétaire, à un jour de la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) concernant les taux d'intérêt. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Nivedita Bhattacharjee)