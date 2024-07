(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse ce lundi, au début d'une semaine politiquement chargée.

Les investisseurs doivent tenir compte de l'évolution de la situation politique au Royaume-Uni et en France.

Les électeurs français ont propulsé le Rassemblement national d'extrême droite à une forte avance lors du premier tour des élections législatives dimanche et ont plongé le pays dans l'incertitude politique, selon les projections des sondages.

Le président français Emmanuel Macron, qui a convoqué ces élections surprises il y a seulement trois semaines, a exhorté les électeurs à se mobiliser contre l'extrême droite lors du second tour.

Le Royaume-Uni doit également faire face à ses propres élections, les électeurs se rendant dans les bureaux de vote jeudi.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,5 % à 8 204,60

Hang Seng : en légère hausse à 17 718,61

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,1% à 39 631,06

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,2 % à 7 750,70

DJIA : clôture en baisse de 45,20 points, 0,1%, à 39 118,86

S&P 500 : clôture en baisse de 0,4% à 5 460,48

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,7% à 17 732,6

EUR : en hausse à 1,0761 USD (1,0713 USD)

GBP : hausse à 1,2665 USD (1,2639 USD)

USD : hausse à 161,03 JPY (160,88 JPY)

OR : baisse à 2 319,90 USD l'once (2 326,14 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 85,43 USD le baril (84,84 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

10:00 CEST Indice PMI de l'industrie manufacturière de la zone euro

09:55 CEST PMI manufacturier allemand

14:00 CEST Indice des prix à la consommation en Allemagne

09:30 BST PMI manufacturier britannique

09:30 BST Masse monétaire britannique

09:45 EDT PMI manufacturier américain

10:00 EDT PMI manufacturier américain ISM

Le secteur manufacturier irlandais s'est dégradé en juin, selon les données de S&P Global. L'indice désaisonnalisé des directeurs d'achat du secteur manufacturier de l'AIB Ireland est tombé à 47,4 points en juin, contre 49,8 points en mai. Tout chiffre supérieur à 50,0 indique une amélioration globale du secteur, les chiffres de juin indiquant que le ralentissement de l'activité s'est accéléré. Cela signifie que la santé du secteur manufacturier irlandais s'est dégradée pour le quatrième mois consécutif et à un rythme accéléré. Le ralentissement est le plus marqué depuis juillet de l'année dernière. S&P a constaté que la contraction des nouvelles commandes et de la production était la principale cause de cette détérioration, ainsi que la baisse continue des arriérés de travail. Plus positivement, S&P a déclaré que les perspectives annuelles de production se sont améliorées en juin. Les attentes des entreprises manufacturières basées en Irlande ont été les plus fortes enregistrées depuis le début de l'année.

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

Berenberg relève Centrica à 'buy' (hold) - objectif de prix 155 (130) pence

HSBC relève Land Securities à "acheter" - objectif de cours 747 pence

UBS relève Rentokil Initial à "neutre" (vendre) - objectif de cours 480 (395) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Anglo American a suspendu la production de sa mine de charbon sidérurgique Grosvenor dans le Queensland, en Australie, à la suite d'un incident d'allumage de gaz de charbon souterrain survenu samedi. Tous les protocoles d'urgence ont été suivis et la main-d'œuvre a été évacuée de la mine en toute sécurité et sans blessure, a déclaré l'entreprise. La société a ajouté : "L'équipe de la mine travaille avec des équipes spécialisées du Queensland Mines Rescue Service et les autorités réglementaires pour éteindre l'incendie souterrain, avant d'être en mesure d'évaluer les étapes d'une réintégration en toute sécurité dans la mine. Ces procédures devraient prendre plusieurs mois en raison des dégâts probables dans le sous-sol."

Croda International a nommé Stephen Oxley au poste de directeur financier. M. Oxley est actuellement directeur financier de Johnson Matthey, société spécialisée dans les produits chimiques et les technologies durables. Il rejoindra Croda au plus tard le 1er avril 2025. La présidente Danuta Gray a déclaré : "Outre ses solides antécédents en tant que directeur financier d'une société de capital-risque, qui intègrent la réflexion stratégique et la mise en œuvre opérationnelle, il apporte une expérience précieuse en matière d'audit et de conseil pour de grandes entreprises internationales complexes dans un certain nombre de secteurs pertinents, pendant la période où il a été associé chez KPMG. Je me réjouis de l'accueillir au sein du conseil d'administration. Johnson Matthey a entamé un processus de remplacement de M. Oxley.

AstraZeneca a déclaré que l'autorisation d'Imfinzi et de Lynparza a été recommandée dans l'UE pour le traitement de certaines patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre primaire avancé ou récurrent. Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la R&D en oncologie, a déclaré : "La recommandation d'autorisation de mise sur le marché de l'UE émise aujourd'hui reconnaît le potentiel de l'association de Lynparza et d'Imfinzi à apporter un bénéfice clinique aux patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre, en particulier à celles qui souffrent d'une maladie avec réparation des mésappariements et qui disposent de peu de traitements à l'heure actuelle. Par ailleurs, AstraZeneca a déclaré que sa demande d'autorisation de mise sur le marché pour Sipavibart a été acceptée dans le cadre d'une procédure d'évaluation accélérée par l'Agence européenne des médicaments, pour la prophylaxie pré-exposition de Covid-19 chez les patients immunodéprimés. Le Sipavibart est un anticorps expérimental à longue durée d'action conçu pour offrir une protection contre le Covid-19 aux patients immunodéprimés qui, souvent, ne répondent pas de manière adéquate à la seule vaccination et restent exposés à un risque élevé d'effets graves du Covid-19.

ENTREPRISES - FTSE 250

Apax Global Alpha a déclaré qu'Apax X Fund a accepté de vendre à Cinven sa participation minoritaire dans idealista, une plateforme de petites annonces immobilières en ligne en Europe du Sud. "Fondée en 2000 et basée à Madrid, idealista fournit un marché de petites annonces immobilières en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de maisons. Sa plateforme en ligne et son portefeuille diversifié de services numériques, y compris les outils de gestion de la relation client, l'analyse de données et le courtage hypothécaire en ligne, permettent de réaliser des transactions immobilières efficaces", a déclaré Apax. Apax X a investi dans idealista pour une participation minoritaire en février 2021. La transaction valorise l'investissement d'AGA dans idealista à environ 14,8 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de cette année.

AUTRES ENTREPRISES

Helium One Global a fait le point sur les progrès réalisés dans sa zone de projet de Rukwa en Tanzanie, avant l'essai du puits prolongé d'Itumbula West-1. Elle a déclaré qu'elle était en bonne voie pour approfondir le puits ITW-1 et commencer l'EWT dans la zone d'hélium à fracture de faille en juillet. "C'est une période très excitante pour la société, car ce test nous permettra de déterminer les débits commerciaux, la performance du réservoir et les concentrations d'hélium sur une plus longue période. Les résultats de cet EWT nous permettront de mieux déterminer les estimations de ressources et d'évaluer pleinement le potentiel de cette nouvelle zone d'hélium à fracture de faille que nous avons à Itumbula", a déclaré Lorna Blaisse, directrice générale de la société.

