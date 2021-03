Les marchés boursiers évitent la prise de risques face aux tensions sanitaires

Paris (awp/afp) - Les marchés actions européens évitaient les prises de risques jeudi à mi-séance, au moment où les 27 pays de l'Union européenne cherchent à résoudre les problèmes d'approvisionnement en vaccins anti-Covid.

A 11h55 GMT, l'Europe entière était dans le rouge: Paris perdait 0,89%, Francfort 0,85%, Londres 0,96% et Milan 0,49%.

Un nouveau repli était attendu à la Bourse de New York, où les principaux indices affichaient des baisses entre 0,22 et 0,27% avant l'ouverture.

"La situation reste tendue car on ne sait pas vraiment quand la normalité économique reviendra", reconnait Andreas Lipkow, analyste chez Comdirect.

Les investisseurs réalisent que l'horizon d'un retour à la normalité reste flou et que la reprise espérée au printemps prendra du retard du fait des restrictions sanitaires et de la lenteur des campagnes de vaccination en Europe.

Dans ce contexte, les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent virtuellement à 13H00 (12H00 GMT), pour aborder la lenteur des campagnes vaccinales et les problèmes de livraisons d'AstraZeneca.

"Accélérer la production, les livraisons et le déploiement des vaccins reste essentiel et urgent pour surmonter la crise. Les efforts en ce sens doivent être intensifiés", affirment les dirigeants des 27 Etats membres dans un projet de conclusions consulté par l'AFP.

Pour améliorer l'accès aux vaccins, Bruxelles a déjà renforcé un mécanisme inauguré en janvier pour en contrôler les exportations.

Selon un calcul rendu public jeudi par l'assureur-crédit Euler Hermes, le retard pris par l'Union européenne sur son calendrier vaccinal est désormais de sept semaines contre cinq début février et pourrait coûter aux Vingt-Sept 123 milliards d'euros en 2021.

"La situation européenne contraste avec celle des Etats-Unis où la mobilité continue à se redresser et donc, où l'activité économique continue à progresser", souligne Sebastian Paris Horvitz, stratégiste chez LBPAM.

Contre-coup des pétrolières

En écho au reflux des cours du brut, le secteur creusait ses pertes: le titre Total reculait de 1,90% à 38,66 euros après avoir pris 1,58% la veille dans le sillage d'un bond des cours de l'or noir. A Londres, BP lâchait 1,87% à 296,10 pence et Royal Dutch Shell 1,9% à 1.369,80 pence.

Mise à jour d'Astrazeneca

Le laboratoire (+0,29% à 7.151 pence), qui s'était engagé mardi à fournir sous 48 heures des données récentes au régulateur américain supervisant les essais cliniques, a annoncé qu'une nouvelle analyse de ses essais américains montrait que son vaccin contre le COVID-19 était efficace à 76% pour la prévention des symptômes de la maladie.

Siemens Healthineers en berne

Le titre abandonnait 1,25% à 45,79 euros. La branche médicale du géant allemand Siemens a annoncé jeudi avoir levé 2,3 milliards d'euros en Bourse pour achever de financer le rachat du spécialiste américain du traitement du cancer Varian.

Boohoo cède du terrain

L'action, qui avait pris plus de 2% à l'ouverture, cédait du terrain (-0,3% à 351,50 pence) après que la chaîne d'habillement en ligne a annoncé se séparer de plus de 400 sous-traitants à la suite d'un examen de sa chaîne d'approvisionnement, après le scandale sur les révélations cet été de mauvaises conditions de travail et salaires très en-deçà des minima légaux dans certaines usines.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole étaient en baisse jeudi, nouvelle étape de la session de montagnes russes qui court sur le mois de mars, alors que les autorités égyptiennes travaillent à dégager le porte-conteneurs bloqué dans le canal de Suez.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai reculait de 1,79% à 63,10 dollars par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI pour mai, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, redescendait de 2,26% à 59,80 dollars.

Dans le même temps, l'euro se stabilisait face au dollar (-0,04%) à 1,1809 dollars.

Le bitcoin repartait à la baisse (-3,05% à 52.424,77 dollars) au lendemain d'une hausse de plus de 2%, après que le patron de Tesla, Elon Musk, a annoncé que le constructeur de véhicules électriques accepterait désormais des paiements en bitcoins.

afp/ck