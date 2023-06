Les minières et l'énergie pèsent sur les valeurs londoniennes ; AstraZeneca recule

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* AstraZeneca en baisse suite à l'annonce d'un projet de scission de son activité en Chine

* Les données sur l'inflation et la décision sur les taux de la BoE sont attendues cette semaine.

* Rolls-Royce en hausse à l'approche du salon de l'aéronautique de Paris

* Coca-Cola HBC chute suite à l'accord d'achat du propriétaire de Finlandia

* Le FTSE 100 et le FTSE 250 perdent chacun 0,4%.

19 juin (Reuters) - L'indice de référence britannique, à forte intensité de ressources, a reculé lundi, entraîné par les valeurs minières et énergétiques, AstraZeneca pesant sur le secteur de la santé après un rapport sur les projets du fabricant de médicaments de se séparer de ses activités en Chine.

Le FTSE 100 était en baisse de 0,4% à 0813 GMT après avoir enregistré un gain hebdomadaire de 1% vendredi.

L'indice des moyennes capitalisations FTSE 250 a baissé de 0,4%.

Les mineurs et les valeurs énergétiques ont chuté de 1 % et 0,4 %, respectivement, en raison de la baisse des prix des métaux et du pétrole brut sur fond d'incertitudes concernant le principal consommateur qu'est la Chine.

AstraZeneca a chuté de 1 %, entraînant le secteur de la santé dans une baisse de 0,5 %, à la suite d'un rapport du Financial Times selon lequel la société envisage de se séparer de ses activités en Chine et envisage de faire coter une unité distincte à Hong Kong.

Les investisseurs suivront de près les chiffres clés de l'inflation nationale prévus pour mercredi afin d'évaluer la trajectoire de la politique monétaire, la Banque d'Angleterre semblant prête à relever ses taux d'intérêt d'un quart de point pour atteindre 4,75 %, son niveau le plus élevé depuis 15 ans, un jour plus tard.

"Cela affectera les propriétaires d'hypothèques variables, dont les paiements augmenteront à nouveau, réduisant leur pouvoir d'achat", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Une enquête a révélé une baisse des prix demandés pour les maisons britanniques en juin, pour la première fois en six ans, ce qui indique un ralentissement estival plus précoce que d'habitude, dans un contexte de turbulences sur le marché hypothécaire.

Les constructeurs de maisons britanniques ont baissé de 1,2 %.

Le témoignage semestriel du président de la Fed, Jerome Powell, sur la politique monétaire mercredi sera suivi de près après que la banque centrale a interrompu son cycle de hausse des taux la semaine dernière, mais a prévu d'autres augmentations cette année, avec la réunion du secrétaire d'État américain Antony Blinken avec le président chinois Xi Jinping lundi également à l'ordre du jour.

Coca-Cola HBC AG CCH.L a glissé de 0,9 % après avoir annoncé qu'il achèterait le propriétaire de la marque de vodka Finlandia, Brown-Forman Finland Oy, pour 220 millions de dollars, tandis que Rolls-Royce RR.L a gagné 1,1 % alors que le salon de l'aéronautique de Paris, qui dure une semaine, commence lundi. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Nivedita Bhattacharjee et Sonia Cheema)