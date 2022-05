Les traitements contre le cancer pourraient bénéficier des leçons tirées des échecs de la pandémie - cadre d'AstraZeneca

Les taux de dépistage et de diagnostic du cancer ont chuté de 15 à 25 % au cours des deux dernières années car les gens ont sauté les contrôles de routine, a déclaré Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'oncologie chez AstraZeneca, au Reuters Global Markets Forum à Davos.

"Ce que cela signifie, c'est que nous diagnostiquons les patients atteints de cancer tardivement", a déclaré Fredrickson cette semaine, les résultats du cancer étant meilleurs lorsqu'il est diagnostiqué tôt.

Les efforts visant à minimiser les déplacements des patients dans les établissements de santé, l'adoption plus large de la télémédecine et le fait d'amener les essais aux patients plutôt que de faire venir les patients aux essais sont "particulièrement importants", a déclaré Fredrickson.

"La diversité des essais cliniques est l'une des étapes les plus importantes pour ... fournir des thérapies contre le cancer de manière équitable dans le monde entier", a-t-il déclaré.

Fredrickson s'est dit plus optimiste en ce qui concerne la détection et le traitement du cancer du poumon et du sein, car de nouveaux médicaments et plans de traitement ont amélioré les taux de survie dans certains contextes.

Les partenariats public-privé seront importants pour améliorer le diagnostic du cancer et les taux de survie, a-t-il dit, citant la stratégie de l'Égypte pour lutter contre les cancers les plus répandus et la relance par le président américain Joe Biden de l'initiative "Cancer Moonshot".

Ce programme, une initiative de l'administration Obama relancée par Biden en février, vise à améliorer la détection et la prévention du cancer, tout en encourageant la recherche sur le cancer.

