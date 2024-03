(Alliance News) - AstraZeneca PLC a annoncé mercredi l'approbation de deux de ses traitements au Japon.

La société pharmaceutique basée à Cambridge a déclaré que Beyfortus, un anticorps monoclonal à longue durée d'action, a été approuvé comme traitement pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures chez les nourrissons causées par le virus respiratoire syncytial. Le Beyfortus est développé et commercialisé par Astra en tandem avec Sanofi SA, société cotée à Paris.

Chaque année, plus de 100 000 cas de maladies infantiles sont signalés au Japon, et le traitement d'AstraZeneca est le "premier et le seul" de ce type à être approuvé dans le pays, a déclaré la société cotée au FTSE 100.

En outre, lors d'essais récents, il a été constaté que l'association de Truqap et de Faslodex pour le traitement du cancer du sein réduisait de 50 % le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à Faslodex seul. Sur la base de ces résultats, Truqap est devenu le premier médicament de ce type à être approuvé par le ministère japonais de la santé.

Dave Fredrickson, vice-président exécutif d'AstraZeneca pour l'oncologie, a déclaré : "Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes au Japon, et de nouvelles options thérapeutiques innovantes sont nécessaires de toute urgence. L'autorisation accordée aujourd'hui à Truqap, premier inhibiteur de l'AKT de sa catégorie, représente une avancée significative dans le traitement du cancer du sein HR-positif et une nouvelle option importante pour environ cinquante pour cent des patientes dont les tumeurs présentent ces mutations ou altérations spécifiques."

Les demandes réglementaires pour le traitement combiné sont actuellement en cours d'examen en Chine et dans l'Union européenne.

Les actions d'AstraZeneca étaient en hausse de 1,2 % à 10 562,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

