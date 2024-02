(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et jeudi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Amicorp FS (UK) PLC - groupe international spécialisé dans les services de fonds - déclare que 2023 "a été une période de dynamique positive" au cours de laquelle il "a continué à réaliser de bonnes performances à la fois opérationnelles et financières". Il prévoit de déclarer un revenu de 12,8 millions USD, en hausse de 8 % par rapport à 11,9 millions USD en 2022, avec un bénéfice brut passant de 8,2 millions USD à 8,3 millions USD. Elle déclare avoir investi dans la croissance future par le biais de projets d'automatisation et de l'expansion de la force de vente, ce qui a entraîné une baisse du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements, qui est passé de 4,2 millions USD à 2,6 millions USD. Le PDG Chi Kin Lai déclare : "Nous pensons que les avantages de notre stratégie commenceront à se matérialiser à moyen terme. Nous restons positifs quant aux perspectives d'avenir du groupe et ....[communiquera] ses résultats définitifs au marché à la fin du mois d'avril."

Aquila Services Group PLC - Prestataire de services de conseil en gestion basé à Londres - Déclare avoir demandé à la Financial Conduct Authority britannique l'annulation de sa cotation sur le marché principal de la Bourse de Londres. Elle assure qu'elle continue à faire de bonnes affaires, qu'elle reste financièrement solide et qu'elle n'a pas de dettes à l'heure actuelle. Elle estime toutefois que l'annulation est dans son intérêt et dans celui de ses actionnaires. L'annulation devrait prendre effet le 22 mars.

AstraZeneca PLC - Société pharmaceutique basée à Cambridge, Angleterre - Annonce la finalisation de l'acquisition de Gracell Biotechnologies Inc, une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des thérapies cellulaires pour traiter le cancer et les maladies auto-immunes. La transaction est évaluée à environ 1,2 milliard de dollars, y compris les paiements initiaux et les paiements conditionnels potentiels. La société indique que l'acquisition enrichit son pipeline croissant de thérapies cellulaires, en particulier avec le traitement potentiel du myélome multiple GCO12F. Gracell fonctionnera comme une filiale d'AstraZeneca avec des activités aux États-Unis et en Chine.

Faron Pharmaceuticals Ltd - société biopharmaceutique de Turku (Finlande) spécialisée dans les thérapies anticancéreuses - déclare poursuivre activement les négociations avec IPF Fund II SCA, SICAV-FIAR, concernant les cas de défaillance prévus par leur accord de financement, afin d'obtenir une dérogation de la part d'IPF et de débloquer les comptes bancaires mis en gage. Faron a révélé lundi qu'elle n'avait pas respecté plusieurs engagements pris dans le cadre d'un accord de dette garantie avec IPF. Elle déclare envisager d'autres options de financement à court et à long terme. Elle a l'intention de proposer, lors de la prochaine assemblée générale annuelle, une émission de droits qui sera lancée une fois que les autorisations nécessaires auront été obtenues.

Gulf Investment Fund PLC - Fonds d'investissement basé sur l'île de Man et axé sur l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et Oman - Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour les six mois se terminant le 31 décembre est positif de 7,60 %, surpassant l'indice de référence S&P GCC Composite Index qui a enregistré un rendement positif de 3,2 %. La valeur nette d'inventaire par action était de 2,54 USD au 31 décembre, en hausse par rapport à 2,36 USD. Le président Anderson Whamond déclare que la guerre en Israël et en Palestine "a frappé les marchés du CCG en octobre et a provoqué l'élargissement de la légère prime du fonds par rapport à la VNI à une décote significative", mais il note "la traction que les gouvernements du CCG obtiennent avec leurs politiques de diversification économique".

Investment Evolution Credit PLC - Société de services financiers cotée à l'AQSE et spécialisée dans les prêts à la consommation en ligne - Le directeur général Paul Mathieson déclare que la société est "très satisfaite de sa performance financière" au cours des six mois se terminant le 30 novembre. La société a fait son introduction en bourse à la mi-décembre. Elle déclare un chiffre d'affaires et d'autres revenus de 441 261 GBP pour la période, un bénéfice avant impôt de 268 062 GBP et un bénéfice par action de 2 pence. Le solde de trésorerie au 30 novembre s'élevait à 659 289 GBP. Mathieson indique que le cours de l'action, qui était de 65,00 pence jeudi, a triplé depuis l'introduction en bourse.

Orosur Mining Inc - Explorateur et développeur de minéraux axé sur l'Amérique du Sud - déclare que 16,9 millions de nouvelles actions ordinaires ont été admises à la négociation sur l'AIM au prix de 5,02 cents canadiens, ou 2,95 pence, chacune. Le nombre total d'actions en circulation est maintenant de 205,5 millions. Elle déclare avoir également émis 16,9 millions de bons de souscription, exerçables au prix de 5,58 cents américains ou 7,58 cents canadiens, avec une date d'expiration au 21 février 2026.

Visum Technologies PLC - Fournisseur londonien de technologie vidéo pour le secteur des loisirs - Conclut un accord non contraignant pour l'acquisition de la totalité du capital social de Socrates Imaging BV, basée aux Pays-Bas, et de Socrates Imaging Ltd, basée au Royaume-Uni. Socrates Imaging est "un pionnier de la capture de photos et de vidéos souvenirs sur le marché des voyages et des loisirs". La contrepartie comprendra un paiement en espèces et des actions de Visum, pour un montant total de 2 millions d'euros. Visum a l'exclusivité de la transaction proposée jusqu'au 31 mars. Socrates Imaging va collaborer de manière transparente avec la solution vidéo propriétaire de Visum, créant ainsi une puissante synergie qui promet d'élever les normes de capture et de production vidéo dans l'industrie.

