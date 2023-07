(Alliance News) - Des patrons d'AstraZeneca PLC, d'Alphabet Inc's Google, de Shell PLC et d'autres grandes entreprises se réuniront à Downing Street mardi pour la première réunion du Business Council de Rishi Sunak.

Présenté par Downing Street comme un organe chargé de rendre compte "depuis la ligne de front des entreprises", 14 cadres et patrons participeront à la réunion.

Parmi les autres entreprises représentées figurent NatWest Group PLC, J Sainsbury PLC, Vodafone Group PLC et BAE Systems PLC.

M. Sunak a déclaré : "Plus les entreprises innovent et investissent, plus elles ont de chances de réussir : "Plus les entreprises innovent et investissent, plus nous nous développons et créons de bons emplois dans tout le pays.

"J'ai hâte d'entendre les chefs d'entreprise nous expliquer comment nous pouvons éliminer les obstacles qu'ils rencontrent et ouvrir de nouvelles perspectives pour leur permettre de prospérer.

"Mon nouveau conseil des entreprises est l'un des nombreux moyens que nous utilisons pour faire du Royaume-Uni le meilleur endroit pour faire des affaires et investir, afin que nous puissions assurer l'avenir et la croissance de notre économie.

La réunion de mardi comprendra également une réception pour une centaine d'entreprises afin de célébrer l'esprit d'entreprise britannique.

Le conseil devrait se réunir deux fois par an, et ses membres seront nommés jusqu'à la fin de l'année.

Wael Sawan, PDG de Shell, a déclaré que c'était un honneur de rejoindre le conseil des entreprises pour "contribuer à la prospérité et à la croissance au Royaume-Uni, en particulier par la fourniture d'une énergie sûre, abordable et plus propre".

Il a ajouté : "Les défis économiques et sociétaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui nécessitent une collaboration franche entre le gouvernement et les entreprises afin de réaliser le potentiel de croissance incontestable que nous avons dans ce pays.

Pascal Soriot, directeur général d'AstraZeneca, a quant à lui déclaré : "Le secteur privé a un rôle vital à jouer : "Le secteur privé a un rôle vital à jouer en travaillant avec le gouvernement et la société pour construire une économie durable.

"J'attends avec impatience des discussions productives sur les questions touchant au programme de croissance du Royaume-Uni et aux efforts déployés pour devenir véritablement une superpuissance scientifique mondiale créant des entreprises et des emplois à haute valeur ajoutée et faisant progresser les ambitions du Royaume-Uni en matière de réduction à zéro des émissions de gaz à effet de serre dans le monde".

Charles Woodburn, le patron de BAE, a déclaré : "Il est plus important que jamais que le gouvernement et l'industrie travaillent en étroite collaboration et, en tant que l'un des plus grands employeurs du Royaume-Uni, jouant un rôle clé dans le soutien de la sécurité nationale et de la prospérité économique, je suis impatient de discuter de la façon dont nous pouvons contribuer à stimuler la croissance et à attirer les investissements au Royaume-Uni dans le cadre du nouveau Conseil des entreprises".

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.