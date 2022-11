Sanofi et Astra obtiennent l'autorisation de l'UE pour la prévention du VRS chez les nourrissons

Le traitement à action prolongée, également connu sous le nom de nirsevimab, a reçu l'autorisation de mise sur le marché de l'UE pour la prévention des maladies dues aux infections causées par le virus respiratoire syncytial (VRS), a déclaré Sanofi dans un communiqué.

Aux États-Unis, le produit, sur lequel le suédois Orphan Biovitrum détient également certains droits, est toujours en cours d'examen réglementaire en tant que thérapie révolutionnaire potentielle.

Beyfortus, administré par injection intramusculaire, a été recommandé pour approbation par l'Agence européenne des médicaments en septembre.

Le VRS est à l'origine de milliers d'hospitalisations et de décès dans le monde chaque année chez les tout-petits et les personnes âgées, mais la structure moléculaire complexe du virus et les problèmes de sécurité ont entravé les efforts de développement d'un vaccin depuis la découverte du virus en 1956.

Une option préventive existante uniquement pour les nourrissons à haut risque est Synagis, également développé par AstraZeneca mais vendu par le suédois Orphan Biovitrum aux États-Unis. Ce médicament nécessite jusqu'à cinq injections pour couvrir une saison typique de VRS.

De nouvelles options pour protéger les bébés vont probablement émerger. Pfizer a déclaré cette semaine que son vaccin expérimental contre le VRS s'est avéré efficace pour prévenir les infections graves chez les nourrissons lorsqu'il est administré aux futures mères pendant la deuxième moitié de la grossesse.