Taïwan décrète de nouvelles mesures face à un pic de Covid-19

TAIPEI (awp/afp) - Taïwan a décrété samedi des mesures de distanciation physique plus strictes pour sa capitale et ses environs après un pic soudain de cas de coronavirus dans un pays qui a jusqu'ici traversé la pandémie relativement indemne.

Les autorités ont relevé le niveau d'alerte pour Taipei et New Taipei City après la confirmation de 180 nouvelles infections au coronavirus, contre 29 cas la veille.

En vertu des nouvelles restrictions, pas plus de cinq personnes peuvent se réunir à l'intérieur et dix à l'extérieur.

Ces mesures interviennent au lendemain de la décision par les autorités de la fermeture pour une durée indéterminée des lieux de divertissement. L'ordonnance concerne les bars, les clubs de danse, les salons de karaoké, les boîtes de nuit, les saunas et les cafés internet, ainsi que les clubs d'hôtesses et les salons de thé.

Les installations municipales, notamment les bibliothèques et les centres sportifs, sont également fermées.

En revanche, les écoles, les bureaux gouvernementaux, les lieux de travail et la plupart des entreprises peuvent rester ouverts tant que les mesures de distanciation sont respectées et que les masques sont portés en permanence.

"Nous suivrons de près dans les prochains jours l'évolution de l'épidémie et adapterons (les fermetures) en conséquence", a déclaré le ministre de la Santé Chen Shih-chung.

Taïwan n'a enregistré que 1.500 cas de coronavirus et 12 décès et a été l'une des rares économies industrialisées à connaître la croissance l'année dernière.

En février, la détection d'un cluster dans un hôpital, avait entraîné la suspension du célèbre Festival des lanternes pendant le Nouvel An lunaire. Cette flambée avait été rapidement maîtrisée. Cependant, la résurgence actuelle des cas semble plus importante et plus répandue.

L'île a commandé des millions de doses de vaccin à Moderna et AstraZeneca mais n'en a reçu que très peu, ralentissant fortement son programme de vaccination.

sc/jta/axn/oaa/lb