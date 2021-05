Tokyo portée par Wall Street et une avancée sur le front des vaccins

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était en hausse vendredi dans la matinée, surfant sur le rebond de Wall Street la veille et le feu vert réglementaire des autorités sanitaires japonaises à deux vaccins supplémentaires contre le Covid-19.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,94% à 28.361,37 points vers 01H10 GMT, et l'indice élargi Topix avançait de +0,64% à 1.908,02 points.

La Bourse de New York a nettement rebondi jeudi après trois séances de pertes et une frayeur de courte durée sur une possible future normalisation de la politique monétaire de la Fed.

Au Japon, un comité du ministère japonais de la Santé a recommandé jeudi l'approbation des vaccins de l'américain Moderna et du suédo-britannique AstraZeneca, nouvelle bienvenue alors que le gouvernement est critiqué pour la lenteur de la vaccination contre le Covid-19.

L'autorisation officielle par le gouvernement pourrait être donnée dès vendredi.

Le marché nippon semblait par ailleurs peu sensible au nouveau repli des prix à la consommation dans le pays en avril pour le neuvième mois consécutif (-0,1% hors produits frais), selon des données publiées vendredi avant l'ouverture de la Bourse.

Du côté des valeurs

PIQÛRE AUX GROUPES PHARMACEUTIQUES: après le feu vert réglementaire donné jeudi par un comité du ministère de la Santé nippon aux vaccins contre le Covid-19 de l'américain Moderna et du britannique AstraZeneca, l'action de Takeda (partenaire japonais de Moderna) était stable (+0,05%) à 3.763 yens, et le titre de Daiichi Sankyo (associé avec AstraZeneca) gagnait 2,26% à 2.686 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 108,83 yens vers 01H10 GMT contre 108,78 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise perdait en revanche du terrain par rapport à l'euro, qui valait 133,15 contre 133,01 yens la veille.

Un euro s'échangeait pour 1,2235 dollar, contre 1,2228 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole progressait vendredi matin en Asie: après 01H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI gagnait 0,48% à 62,24 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,32% à 65,32 dollars.

mac/ahe