Un juge fédéral du Delaware a confirmé vendredi la validité d'une loi obligeant certains fabricants de médicaments à négocier les prix avec le programme d'assurance maladie Medicare, rejetant ainsi la contestation par AstraZeneca de l'une des initiatives phares du président démocrate Joe Biden.

La décision du juge de district Colm Connolly intervient la veille du jour où le fabricant britannique doit répondre à l'offre initiale du gouvernement américain concernant le prix de son médicament phare contre le diabète, le Farxiga.

AstraZeneca a déclaré qu'elle était déçue par la décision et qu'elle envisageait les prochaines étapes. Le ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS) n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

C'est la troisième fois que le programme de l'administration Biden survit à une contestation judiciaire.

Le programme de négociation, adopté dans le cadre de la loi de 2022 sur la réduction de l'inflation (IRA), permet aux Centers for Medicare and Medicaid Service (CMS), qui supervisent Medicare, de négocier les prix de certains médicaments coûteux. L'agence a annoncé en août que dix médicaments seraient les premiers à faire l'objet de négociations.

Les fabricants de médicaments qui refusent de participer doivent soit payer de lourdes amendes, soit se retirer complètement de Medicare, qui couvre 66 millions d'Américains, âgés pour la plupart de 65 ans et plus, et représente une grande partie des dépenses américaines en médicaments sur ordonnance.

Les fabricants et les groupes industriels ont intenté des actions en justice pour contester le programme en invoquant plusieurs motifs, notamment le fait qu'il les prive de leurs droits de propriété sans procédure régulière, en violation de la Constitution américaine.

Connolly, rejetant cet argument, a écrit vendredi que les fabricants de médicaments n'ont pas "le droit de vendre au gouvernement des médicaments à des prix que le gouvernement n'accepte pas de payer".

"Il est compréhensible que les fabricants de médicaments comme AstraZeneca n'apprécient pas l'IRA", a-t-il écrit. "Des prix plus bas signifient des profits plus faibles. ... Mais le 'désir' ou même 'l'attente' d'AstraZeneca de vendre ses médicaments au gouvernement aux prix plus élevés dont il bénéficiait auparavant ne crée pas un intérêt de propriété protégé."

Parmi les autres médicaments retenus pour le premier cycle de négociations figurent l'anticoagulant Eliquis de Bristol-Myers Squibb et Pfizer, le médicament contre le diabète Januvia de Merck & Co et l'anticoagulant Xarelto de Johnson & Johnson. Les offres initiales du gouvernement n'ont pas été rendues publiques.

En septembre dernier, un juge fédéral de l'Ohio

a refusé de bloquer la loi

dans une affaire portée par la Chambre de commerce des États-Unis, le plus grand groupe de pression économique du pays.

Le mois dernier, un autre juge fédéral du Texas a

a rejeté une action en justice similaire

intentée par la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), le plus grand groupe de pression de l'industrie pharmaceutique américaine.

Connolly et les juges des deux décisions précédentes ont tous été nommés par des présidents républicains.

Les affaires devraient être portées devant les cours d'appel fédérales et éventuellement devant la Cour suprême des États-Unis.

Cour suprême des États-Unis

.

Si les négociations sur les prix sont autorisées, les premiers prix négociés seront fixés en septembre et entreront en vigueur en 2026, d'autres médicaments étant ajoutés dans les années à venir. L'IRA vise à économiser 25 milliards de dollars par an d'ici à 2031.

Les analystes du secteur

ont déclaré

Les analystes du secteur ont déclaré que les remises négociées pourraient être importantes, allant du minimum légal de 25 % jusqu'à 60 %. (Reportage de Brendan Pierson à New York ; Rédaction d'Alexander Smith, Alexia Garamfalvi et Leslie Adler)