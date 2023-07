AstraZeneca PLC - société pharmaceutique basée à Cambridge - déclare que Soliris est approuvé dans l'UE pour le traitement de la myasthénie grave généralisée réfractaire chez les personnes âgées de 6 à 17 ans. "Il s'agit de la première et unique thérapie ciblée approuvée dans l'UE pour le traitement des patients pédiatriques atteints de cette maladie", déclare AstraZeneca. La myasthénie grave est une maladie qui provoque une faiblesse musculaire. Par ailleurs, AstraZeneca affirme qu'Enhertu montre une survie sans progression et une survie globale significatives chez certaines personnes atteintes d'un cancer. Ces mesures sont deux critères d'évaluation secondaires d'un essai de phase II. Enhertu est développé conjointement par Astra et Daiichi Sankyo Co Ltd.

Cours actuel de l'action : 10 802,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 0,6

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

