Vaccin AstraZeneca: 7 décès à la suite de caillots sanguins au Royaume-Uni

Londres (awp/ats/afp) - Sept personnes ayant reçu le vaccin anti-Covid AstraZeneca sont décédées de caillots sanguins au Royaume-Uni, sur un total de 30 cas identifiés jusqu'ici, a indiqué samedi l'agence britannique du médicament (MHRA).

Sur les 30 cas enregistrés jusqu'au 24 mars inclus, "sept malheureusement sont décédés", a indiqué la MHRA dans un communiqué transmis à l'AFP.

Le régulateur a précisé avoir reçu, à cette date, les signalements de 22 cas de thromboses veineuses cérébrales et de huit autres cas de thromboses associées à un déficit de plaquettes, sur un total de 18,1 millions de doses administrées.

"Notre examen approfondi sur ces signalements se poursuit", a indiqué la directrice de la MHRA, June Raine, dans le communiqué, précisant qu'aucun cas similaire n'avait été signalé pour le vaccin Pfizer/BioNTech.

"Les avantages du vaccin AstraZeneca pour prévenir l'infection au Covid-19 et ses complications continuent d'être largement supérieurs aux risques et le public devrait continuer à recevoir le vaccin quand il est invité à le faire", a-t-elle ajouté.

En publiant jeudi un avis sur les effets secondaires des vaccins administrés dans le pays, la MHRA avait indiqué que "le risque d'avoir ce type de caillots sanguins est très faible".

Plus généralement, "le nombre et la nature des effets indésirables signalés jusqu'ici ne sont pas inhabituels comparés à d'autres types de vaccins utilisés couramment", selon elle.

Le vaccin AstraZeneca, développé avec l'université d'Oxford, fait l'objet de suspicions dans plusieurs pays après des cas graves de formation de caillots sanguins, certains ont décidé de ne plus administrer ce vaccin en dessous d'un certain âge.

Les Pays-Bas ont ainsi annoncé vendredi suspendre temporairement les injections de ce produit pour les moins de 60 ans, à la suite d'une décision similaire prise mardi en Allemagne. Ils ont emboité le pas au Canada et à la France (55 ans), la Suède et la Finlande (65 ans).

Mi-mars, le gendarme européen du médicament (EMA) avait jugé que le vaccin AstraZeneca était "sûr et efficace" et qu'il n'était "pas associé" à un risque plus élevé de thrombose. Il avait précisé mercredi n'avoir trouvé aucun facteur de risque spécifique tels que l'âge, le sexe ou les antécédents médicaux.

Pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 127.000 morts, le Royaume-Uni a déployé une des campagnes de vaccination contre le coronavirus les plus avancées au monde, avec plus de 31,3 millions de premières doses et près de cinq millions de secondes doses déjà administrées depuis début décembre.

ats/afp/rp