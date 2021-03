Vaccin AstraZeneca: le point sur son utilisation en Europe et ailleurs

PARIS (awp/afp) - Le point sur les campagnes de vaccination en cours, les suspensions et reprises d'utilisation pour le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, objet de suspicions après des cas graves de formation de caillots sanguins.

Ce sérum mis au point par le laboratoire suédo-britannique et par des chercheurs de l'université britannique d'Oxford, reste pourtant à ce jour le plus utilisé dans le monde, selon une base de données de l'AFP, utilisant des sources officielles.

Vaccination suspendue

La Norvège a indiqué vendredi prolonger jusqu'au 15 avril la suspension de ce sérum, estimant nécessaire d'approfondir l'examen de ses éventuels effets secondaires après l'apparition d'une combinaison de symptômes atypiques mêlant caillots sanguins, hémorragie et chute des plaquettes sanguines chez quelques personnes vaccinées âgées de moins de 55 ans et jusqu'alors en bonne santé.

Aucun lien n'a à ce jour été établi avec le vaccin AstraZeneca mais une équipe médicale norvégienne a dit voir dans ces cas rares mais graves la conséquence d'une "puissante réponse immunitaire" déclenchée par le sérum.

Le Danemark a pour sa part décidé, jeudi, de prolonger de trois semaines cette suspension afin d'exclure entièrement tout lien entre la survenue de caillots sanguins et l'administration de ce vaccin.

Réservé aux séniors

La Suède a annoncé jeudi la reprise des vaccinations avec ce sérum pour les plus de 65 ans mais continue la suspension pour les plus jeunes, en attendant des informations supplémentaires sur les risques liés au vaccin.

La Finlande et l'Islande ont fait mercredi des annonces similaires, autorisant ce vaccin pour les plus de 65 et les plus de 70 ans respectivement.

La France a également fait le choix de limiter pour l'instant la vaccination aux plus de 55 ans.

Reprise de la vaccination

Après l'avis favorable donné le 18 mars par l'Agence européenne du médicament (EMA) qui a jugé le sérum d'AstraZeneca "sûr et efficace", la plupart des pays européens qui en avait suspendu l'utilisation ont repris leur campagne dès le lendemain.

Cela a été notamment le cas de l'Italie et de l'Allemagne. En Espagne, l'âge maximum pour recevoir ce sérum a été porté à 65 ans (55 ans avant).

En dehors de l'Europe, des pays qui avaient temporairement suspendu les injections d'AstraZeneca ou bien retardé le démarrage de leur campagne de vaccination ont repris après notamment l'avis favorable formulé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le 19 mars. L'OMS a estimé que les bénéfices du vaccin l'emportaient sur les risques.

Par exemple, la Thaïlande qui avait suspendu le démarrage de sa campagne avec ce vaccin a rapidement repris.

Le vaccin le plus répandu

Malgré les critiques sur les difficultés d'approvisionnement et les craintes en matière de sécurité, le vaccin développé par AstraZeneca/Oxford est aujourd'hui administré dans une centaine de pays ou territoires.

Aucun de ses concurrents ne fait mieux. Peu coûteux, il est utilisé aussi bien dans des pays riches (Royaume-Uni, Union européenne...) que dans des pays pauvres.

Ceci s'explique notamment par le fait qu'AstraZeneca est le principal fournisseur du système Covax d'approvisionnement de vaccins anti-Covid aux pays pauvres ou défavorisés. Ce sérum est aussi administré en Inde.

ot/mw/mm